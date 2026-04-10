Это публичный человек: Тополя выдала новые подробности "слива" ее видео

Украинская певица Елена Тополя признала, что за "сливом" ее видео деликатного характера в январе этого года стоит довольно публичный человек, а общество будет шокировано, когда узнает детали.

Артистка пока не готова открывать все подробности о публикации ее видео, ведь еще должен состояться суд. В комментарии Екатерине Осадчей звезда сцены призналась, что за этим стоит заранее продуманная схема с несколькими участниками.

Елена Тополя о заказчиках видео

По словам Тополи, главную роль в этой истории играет публичный человек, имя которого певица пока не разглашает.

"Я знаю, кто это сделал. Это достаточно (публичный человек, — Ред). Как минимум, первой реакцией будет шок, глубокое разочарование в том человеке. Разные были направления тех желаний, но у них не получилось. Я сделала так, как они не ожидали. Это все вообще называется комбинация — он должен был втереться в доверие, подарки... Это все спланировано, он получал за это деньги. Там, к сожалению, не один фигурант, потому что это все спланировано командой людей — я скажу о каждом", — заверила артистка.

Елена сможет называть конкретные имена, когда состоится суд. А сейчас идет досудебное расследование.

Елена Тополя Фото: Instagram

