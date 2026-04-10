Це публічна людина: Тополя видала нові подробиці "зливу" її відео

Українська співачка Олена Тополя визнала, що за "зливом" її відео делікатного характеру в січні цього року стоїть доволі публічна людина, а суспільство буде шоковане, коли дізнається деталі.

Артистка наразі не готова відкривати всі подробиці про публікацію її відео, адже ще має відбутися суд. У коментарі Катерині Осадчій зірка сцени зізналася, що за цим стоїть заздалегідь продумана схема з кількома учасниками.

Олена Тополя про замовників відео

За словами Тополі, головну роль у цій історії відіграє публічна людина, ім’я якої співачка поки не розголошує.

"Я знаю, хто це зробив. Це достатньо (публічна людина, — Ред). Як мінімум, першою реакцією буде шок, глибоке розчарування в тій людині. Різні були напрямки тих бажань, але у них не вийшло. Я зробила так, як вони не очікували. Це все взагалі називається комбінація — він мав втертися в довіру, подарунки… Це все сплановано, він отримував за це гроші. Там, на жаль, не один фігурант, тому що це все спрановано командою людей — я скажу про кожного", — запевнила артистка.

Олена зможе називати конкретні імена, коли відбудеться суд. А наразі йде досудове розслідування.

Олена Тополя Фото: Instagram

