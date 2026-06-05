Четыре ДТП и куча штрафов: что известно о водителе, совершившем смертельное ДТП в Киеве

В аварии, произошедшей 5 июня в Соломенском районе на Чоколовском бульваре в Киеве, погибли четыре человека, среди которых 12-летний парень, начато расследование.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Также стало известно, что водитель Mercedes, который на скорости не справился с управлением и въехал в подземный переход, где были люди, ранее неоднократно штрафовали за превышение скорости.

Смертельное ДТП в Киеве

В настоящее время известно, что ему 49 лет и житель Херсонщины. Его достали из автомобиля спасатели, сейчас он находится в больнице.

На месте погибли двое мужчин, женщина и 12-летний парень. Еще три человека получили травмы.

"Предварительно установлено, что его неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Также он является участником четырех ДТП, два из которых произошли в этом году", — говорится в сообщении прокуратуры.

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Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры по факту смертельного ДТП на Чоколовском бульваре начато досудебное расследование по ч.3 ст. 286 УК Украины.

Напомним, что 5 июня в Киеве на Чоколовском бульваре. Автомобиль на скорости съехал с проезжей части и влетел в подземный пешеходный переход. По предварительным данным, на месте погибли четыре человека.

Ранее 53-летний экс-совладелец "Балтийской топливной компании" (БТК) Михаил Смирнов разбился на мотоцикле в Приозерском районе Ленинградской области.

Также TikTok-блогер под ником Vikunciy погибла в результате смертельного ДТП, произошедшего на трассе Киев-Одесса. Вместе с ней в автомобиле находилась ее помощница — обе женщины погибли на месте происшествия.