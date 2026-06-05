В Киеве авто на скорости влетело в подземный переход: четыре человека погибли на месте (видео)

5 июня в Киеве произошло жуткое смертельное ДТП в Соломенском районе на Чоколовском бульваре. Автомобиль на скорости съехал с проезжей части и влетел в подземный пешеходный переход. По предварительным данным, на месте погибли четыре человека.

Об этом сообщают местные паблики со ссылкой на очевидцев происшествия.

Смертельное ДТП в Киеве на Чоколовском бульваре на улице Чоколовского бульвара

Как сообщили в полиции сообщили, из-за ДТП на Чоколовском бульваре, движение транспорта затруднено в направлении улицы Вадима Гетьмана.

"Сейчас выясняем все обстоятельства и причины ДТП", — сообщили в полиции Киева.

На место выехала следственно-оперативная группа. Информация о причинах трагедии и состоянии водителя уточняется.

Сейчас правоохранители ничего не сообщают о погибших и пострадавших.

Как рассказала в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис, авария произошла на Чоколовском бульваре, на перекрестке с ул.

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По предварительным данным, водитель "Мерседеса", двигаясь на большой скорости, не справился с управлением, заехал на пешеходную часть. Предварительно, четыре человека погибли.

Напомним, что заместитель городского головы Харькова Иван Кузнецов стал участником смертельной аварии, где в результате столкновения погиб мотоциклист. ДТП произошло 28 мая в Харькове на улице Клочковской. Чиновник, который управлял внедорожником Ford F150, во время выполнения левого поворота не предоставил преимущества в движении мотоциклу, который двигался по встречной полосе.

Также TikTok-блогер под ником Vikunciy погибла в результате смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на трассе Киев-Одесса. Вместе с ней в автомобиле находилась ее помощница — обе женщины погибли на месте происшествия.