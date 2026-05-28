Заместитель мэра Харькова стал участником смертельного ДТП: мотоциклист умер в карете "скорой"

Заместитель городского головы Харькова Иван Кузнецов стал участником смертельной аварии, где в результате столкновения погиб мотоциклист.

ДТП произошло 28 мая в Харькове на улице Клочковской. Чиновник, который управлял внедорожником Ford F150, во время выполнения левого поворота не предоставил преимущества в движении мотоциклу, который двигался по встречной полосе. Об этом сообщила областная прокуратура Харьковщины.

В результате произошло столкновение, где водитель мотоцикла скончался в карете экстренной медицинской помощи. Ему было 43 года.

Как передает "Суспільне", правоохранители сообщили, что за рулем авто был заместитель харьковского городского головы Иван Кузнецов. Перед этим он лично рассказал о ДТП в соцсетях. Кузнецов заявил, что на время расследования аварии, сложил полномочия.

Иван Кузнецов стал участником смертельного ДТП

"К сожалению, я стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб мотоциклист. Это большая трагедия, и я искренне сочувствую родным и близким. Я начал движение после того, как другие автомобили остановились и предоставили мне возможность проехать. Мотоцикл двигался на большой скорости, и из-за транспортных средств ни его, ни, возможно, ему меня, фактически, не было видно до момента столкновения", — написал заместитель городского головы на своей личной странице в Instagram.

По предварительным данным, на момент ДТП чиновник из мэрии был трезв. Сейчас идут следственные действия, после которых будет решаться вопрос о сообщении ему подозрения.

Известно, что Иван Кузнецов с октября 2025 года занимает должность заместителя городского головы Харькова Игоря Терехова по вопросам жизнедеятельности города. До этого он руководил департаментом по вопросам обеспечения жизнедеятельности города, а еще раньше был заместителем директора департамента контроля Харьковского горсовета.

