Смертельное ДТП недалеко от Житомира: нардепа Андрея Николаенко признали невиновным

Житомирский районный суд признал невиновным в смертельном дорожно-транспортном происшествии народного депутата от "Батькивщины" Андрея Николаенко, который в 2023 сбил 18-летнюю девушку.

Суд пришел к выводу, что опасность создали именно действия погибшей, говорится в приговоре суда.

Суд установил, что Андрей Николаенко двигался по трассе "Киев-Чоп" со скоростью 141 км/ч, а девушка начала переходить дорогу в неположенном месте, несмотря на то, что рядом был пешеходный переход.

Во время судебного разбирательства были заслушаны свидетели, пересмотрены все материалы дела и результаты экспертиз, в результате чего суд пришел к выводу, что народный депутат не виновен в совершении уголовного преступления и оправдал его.

"Исходя из приведенных положений и оценивая исследованные судом доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что стороной обвинения не доказано, что причиной наезда на пешехода является именно превышение водителем допустимой скорости движения, а также то, что он имел техническую возможность избежать наезда на пешехода путем применения экстренного торможения, в связи с чем обвиняемый подлежит оправданию на основании п. 3 ч. 1 ст. 373 УПК", — говорится в приговоре.

В то же время в решении отметили, что если бы авто нардепа ехало с разрешенными 110 км/ч и водитель вовремя затормозил, аварии можно было бы избежать.

Сам приговор суда датируется 27 апреля этого года.

Напомним, 3 ноября Андрпий Николаенко насмерть сбил девушку неподалеку от Житомира.

Фокус также писал о том, что сначала Николаенко отправили под круглосуточный домашний арест, однако впоследствии меру пресечениязаменили на личное обязательство.