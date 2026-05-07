Смертельна ДТП неподалік Житомира: нардепа Андрія Ніколаєнка визнали невинним

Житомирський районний суд визнав невинуватим у смертельній дорожньо-транспортній пригоді народного депутата від "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка, який у 2023 збив 18-річну дівчину.

Суд дійшов висновку, що небезпеку створили саме дії загиблої, йдеться у вироку суду.

Суд встановив, що Андрій Ніколаєнко рухався трасою "Київ—Чоп" зі швидкістю 141 км/год, а дівчина почала переходити дорогу в недозволеному місці попри те, що поряд був пішохідний перехід.

Під час судового розгляду було заслухано свідків, переглянуто усі матеріали справи та результати експертиз, внаслідок чого суд дійшов висновку, що народний депутат не винен у вчиненні кримінального правопорушення й виправдав його.

"Виходячи з наведених положень та оцінюючи досліджені судом докази в їх сукупності, суд дійшов висновку, що стороною обвинувачення не доведено, що причиною наїзду на пішохода є саме перевищення водієм допустимої швидкості руху, а також те, що він мав технічну можливість уникнути наїзду на пішохода шляхом застосування екстреного гальмування, у зв'язку з чим обвинувачений підлягає виправданню на підставі п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК", — йдеться у вироку.

Водночас у рішенні зазначили, що якби авто нардепа їхало з дозволеними 110 км/год і водій вчасно загальмував, аварії можна було б уникнути.

Сам вирок суду датується 27 квітням цього року.

Нагадаємо, 3 листопада Андрпій Ніколаєнко на смерть збив дівчину неподалік від Житомира.

Фокус також писав про те, що спочатку Ніколаєнка відправили під цілодобовий домашній арешт, проте згодом запобіжний захід замінили на особисте зобов'язання.