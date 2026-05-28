Заступник мера Харкова став учасником смертельної ДТП: мотоцикліст помер у кареті "швидкої"

Заступник міського голови Харкова Іван Кузнєцов став учасником смертельної аварії, де внаслідок зіткнення загинув мотоцикліст.

ДТП сталася 28 травня у Харкові на вулиці Клочківській. Чиновник, який кермував позашляховиком Ford F150, під час виконання лівого повороту не надав переваги в русі мотоциклу, що рухався зустрічною смугою. Про це повідомила обласна прокуратура Харківщини.

В результаті сталося зіткнення, де водій мотоцикла помер у кареті екстреної медичної допомоги. Йому було 43 роки.

Як передає "Суспільне", правоохоронці повідомили, що за кермом авто був заступник харківського міського голови Іван Кузнєцов. Перед цим він особисто розповів про ДТП в соцмережах. Кузнєцов заявив, що на час розслідування аварії, склав повноваження.

Іван Кузнєцов став учасником смертельної ДТП

"На жаль, я став учасником дорожньо-транспортної пригоди, унаслідок якої загинув мотоцикліст. Це велика трагедія, і я щиро співчуваю рідним та близьким. Я розпочав рух після того, як інші автомобілі зупинилися та надали мені можливість проїхати. Мотоцикл рухався на великій швидкості, і через транспортні засоби ні його, ні, можливо, йому мене, фактично, не було видно до моменту зіткнення", — написав заступник міського голови на своїй приватній сторінці в Instagram.

За попередніми даними, на момент ДТП чиновник з мерії був тверезий. Наразі йдуть слідчі дії, після яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення йому підозри.

Відомо, що Іван Кузнєцов з жовтня 2025 року обіймає посаду заступника міського голови Харкова Ігоря Терехова з питань життєдіяльності міста. До того він керував департаментом з питань забезпечення життєдіяльності міста, а ще раніше був заступником директора департаменту контролю Харківської міськради.

