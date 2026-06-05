У Києві авто на швидкості влетіло у підземний перехід: четверо людей зигинули на місці (відео)

5 червня у Києві сталася моторошна смертельна ДТП у Солом'янському районі на Чоколовському бульварі. Автомобіль на швидкості з'їхав із проїжджої частини та влетів у підземний пішохідний перехід. За попередніми даними, на місці загинули чотири людини.

Про це повідомляють місцеві пабліки з посиланням на очевидців події.

Смертельна ДТП у Києві на Чоколівському бульварі

Як повідомили у поліції повідомили, через ДТП на Чоколівському бульварі, рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Вадима Гетьмана.

"Наразі з’ясовуємо всі обставини і причини ДТП", — повідомили у поліції Києва.

На місце виїхала слідчо-оперативна група. Інформація про причини трагедії та стан водія уточнюється.

Наразі правоохоронці нічого не повідомляють про загиблих та постраждалих.

Як розповіла в коментарі РБК-Україна речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс, аварія сталася на Чоколівському бульварі, на перехресті з вул. Уманською.

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За попередніми даними, водій "Мерседеса", рухаючись на великій швидкості, не впорався з керуванням, заїхав на пішохідну частину. Попередньо, четверо людей загинуло.

Нагадаємо, що заступник міського голови Харкова Іван Кузнєцов став учасником смертельної аварії, де внаслідок зіткнення загинув мотоцикліст. ДТП сталася 28 травня у Харкові на вулиці Клочківській. Чиновник, який кермував позашляховиком Ford F150, під час виконання лівого повороту не надав переваги в русі мотоциклу, що рухався зустрічною смугою.

Також TikTok-блогерка під ніком Vikunciy загинула внаслідок смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на трасі Київ–Одеса. Разом із нею в автомобілі перебувала її помічниця — обидві жінки загинули на місці події.