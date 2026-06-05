Чотири ДТП і купа штрафів: що відомо про водія, який скоїв смертельну ДТП у Києві

В аварії, що сталася 5 червня у Солом'янському районі на Чоколовському бульварі у Києві, загинуло четверо людей, серед яких 12-річний хлопець, розпочато розслідування.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора. Також стало відомо, що водія Mercedes, який на швидкості не впорався з керуванням та вʼїхав у підземний перехід, де були люди, раніше неодноразово штрафували за перевищення швидкості.

Смертельна ДТП у Києві

На цей час відомо, що йому 49 рокі і мешканець Херсонщини. Його дістали з автомобіля рятувальники, наразі він перебуває у лікарні.

На місці загинуло двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець. Ще троє людей отримали травми.

"Попередньо встановлено, що його неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох ДТП, дві з яких стались цього року", — йдеться у пповідомленні прокуратури.

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За процесуального керівництва Київської міської прокуратури за фактом смертельної ДТП на Чоколівському бульварі розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 286 КК України.

Нагадаємо, що 5 червня у Києві на Чоколовському бульварі. Автомобіль на швидкості з'їхав із проїжджої частини та влетів у підземний пішохідний перехід. За попередніми даними, на місці загинули чотири людини.

Раніше 53-річний екс-співвласник "Балтійської паливної компанії" (БТК) Михайло Смирнов розбився на мотоциклі в Приозерському районі Ленінградської області.

Також TikTok-блогерка під ніком Vikunciy загинула внаслідок смертельної ДТП, що сталася на трасі Київ–Одеса. Разом із нею в автомобілі перебувала її помічниця — обидві жінки загинули на місці події.