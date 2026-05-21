Екіпірування не врятувало: російський мільярдер загинув у ДТП (фото)

53-річний екс-співвласник "Балтійської паливної компанії" (БТК) Михайло Смирнов розбився на мотоциклі в Приозерському районі Ленінградської області.

Бізнесмен не впорався з керуванням мотоцикла Triumph Bonneville Т120, виїхав на зустрічну смугу і врізався в автомобіль Haval. Смерть настала до приїзду медиків, повідомив Telegram-канал Mash.

ДТП сталася напередодні, 20 травня, на 49-му кілометрі автодороги Піски — Сосново — Підгір'я в селищі Мічурінське.

Михайло Смирнов любив швидкість Фото: Telegram-канал Mash

Те, що загиблим є мільярдер Михайло Смирнов, стало відомо тільки наступного дня.

За інформацією поліції, байкер не впорався з керуванням на вигині дороги. Смирнов був у повній мотоциклетній екіпіровці, але отримані травми виявилися несумісними з життям,

Через місяць бізнесмену мало виповнитися 54 роки.

Михайло Смирнов — чим він був відомий

За інформацією ресурсу "Мойка 78", Михайло Смирнов — великий петербурзький підприємець, ключовою фігурою в бізнесі якого була група "Балтійська паливна компанія" (БТК) — один із найбільших операторів бункерувального ринку Північного Заходу, що спеціалізується на заправці суден паливом у портах.

Холдинг сформувався в 2007-2008 роках і швидко став помітним гравцем у Великому порту Санкт-Петербурга. Компанії групи займалися не тільки бункеруванням суден, а й перевалкою нафтопродуктів, а також забезпечували готовність до ліквідації аварійних розливів нафти.

До 2024 року Смирнов володів 50% частки в ТОВ "Нева Ойл" — ключовій структурі, що входила в групу БТК. Він також був співвласником ТОВ "Балтійська паливна компанія" і обіймав посаду голови ради директорів БТК. Загалом за свою кар'єру Смирнов був пов'язаний із 26 юридичними особами у сферах нафтопродуктів, логістики, фінансів, нерухомості та ресторанного бізнесу.

Крім паливного бізнесу, Смирнов керував фінансовими структурами, включно з АТ "Анекс-Фінанс", і був пов'язаний із компаніями у сфері нерухомості, громадського харчування та роздрібної торгівлі.

До 2026 року Смирнов вийшов з усіх великих активів. Станом на травень у нього не залишилося діючих компаній, де він значився б засновником або керівником.

РосЗМІ зазначають, що заостанні два роки Смирнов 19 разів притягався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, причому у 18 випадках — за перевищення швидкості.

Він також не мав права на керування мотоциклом.

