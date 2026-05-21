Экипировка не спасла: российский миллиардер погиб в ДТП (фото)

53-летний экс-совладелец "Балтийской топливной компании" (БТК) Михаил Смирнов разбился на мотоцикле в Приозерском районе Ленинградской области.

Бизнесмен не справился с управлением мотоцикла Triumph Bonneville Т120, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Haval. Смерть наступила до приезда медиков, сообщил Telegram-канал Mash.

ДТП произошло накануне, 20 мая, на 49-м километре автодороги Пески — Сосново — Подгорье в поселке Мичуринское.

Михаил Смирнов любил скорость Фото: Telegram-канал Mash

То, что погибшим является миллиардер Михаил Смирнов, стало известно только на следующий день.

По информации полиции, байкер не справился с управлением на изгибе дороги. Смирнов был в полной мотоциклетной экипировке, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью,

Через месяц бизнесмену должно было исполниться 54 года.

Михаил Смирнов — чем он был известен

По информации ресурса "Мойка 78"., Михаил Смирнов — крупный петербургский предприниматель, ключевой фигурой в бизнесе которого была группа "Балтийская топливная компания" (БТК) — один из крупнейших операторов бункеровочного рынка Северо-Запада, специализирующийся на заправке судов топливом в портах.

Холдинг сформировался в 2007–2008 годах и быстро стал заметным игроком в Большом порту Санкт-Петербурга. Компании группы занимались не только бункеровкой судов, но и перевалкой нефтепродуктов, а также обеспечивали готовность по ликвидации аварийных разливов нефти.

До 2024 года Смирнов владел 50% доли в ООО "Нева Ойл" — ключевой структуре, входившей в группу БТК. Он также являлся совладельцем ООО "Балтийская топливная компания" и занимал пост председателя совета директоров БТК. Всего за свою карьеру Смирнов был связан с 26 юридическими лицами в сферах нефтепродуктов, логистики, финансов, недвижимости и ресторанного бизнеса.

Помимо топливного бизнеса, Смирнов управлял финансовыми структурами, включая АО "Анэкс-Финанс", и был связан с компаниями в сфере недвижимости, общественного питания и розничной торговли.

К 2026 году Смирнов вышел из всех крупных активов. По состоянию на май у него не осталось действующих компаний, где он числился бы учредителем или руководителем.

РосСМИ отмечают, что за последние два года Смирнов 19 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, причем в 18 случаях — за превышение скорости.

Он также не имел права на управление мотоциклом.

