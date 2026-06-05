Були при виконанні обов'язків: у смертельній ДТП у Києві загинули двоє поліцейських (фото)

Внаслідок смертельної ДТП у Солом'янському районі Києва 5 червня загинули двоє працівників поліції, які у той час були при виконанні службових обов'язків.

Також жертвами автотрощі стали 47-річна жінка та 12-річний хлопчик. Ще двоє чоловіків і жінка перебувають з травмами у лікарні під наглядом медиків. Про це розповіли у Національній поліції.

Що відомо про загиблих у ДТП поліцейських

Старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко загинули внаслідок смертельної аварії у столиці. Обидвоє були працівниками Солом'янського управління поліції Києва.

Дмитро Бондарчук народився у липні 2002 року на Київщині, у місті Боярка. Навчався у Національній академії внутрішніх справ, після чого почав працювати у поліції. Спершу був поліціянтом управління поліції в метрополітені, потім дослужився до старшого дільничного офіцера поліції Солом’янського управління поліції. На момент гибелі йому було 23 роки.

Відео дня

Денис Будченко був уродженцем Рівненської області, народився 2005 року. Також навчався у Національній академії внутрішніх справ, після чого почав роботу дільничним офіцером у Солом'янському відділенні. На час катастрофи Будченку було лише 21 рік.

Загиблі внаслідок ДТП у Києві 5 червня поліцейські

Сам водій автомобіля, що влетів у перехід, перебуває у реанімації.

Смертельна ДТП у переході в Києві: що відомо

Вдень 5 червня у столичному Солом'янському районі на Чоколовському бульварі водій на "Мерседесі" на великій швидкості з'їхав з проїжджої частини та влетів у підземний пішохідний перехід. Повідомлялося, що на місці загинули четверо людей.

В Офісі генпрокурора згодом повідомили, що за фактом інциденту розпочато розслідування. Також стало відомо, що водієм "Мерседеса" був 49-річний мешканець Херсонщини, якого вже неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Він також був учасником чотирьох ДТП раніше, дві з яких сталися у поточному році.

Журналісти OBOZ.UA з'ясували, що водій "Мерседеса" — Плешивцев Павло Валерійович, 1976 року народження. Чоловік є керівником релігійної громади євангельських християн-баптистів "Церква села Підстепне", що зареєстрована у Херсонській області.