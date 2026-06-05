Были при исполнении обязанностей: в смертельном ДТП в Киеве погибли двое полицейских (фото)

В результате смертельного ДТП в Соломенском районе Киева 5 июня погибли двое сотрудников полиции, которые в то время были при исполнении служебных обязанностей.

Также жертвами автокатастрофы стали 47-летняя женщина и 12-летний мальчик. Еще двое мужчин и женщина находятся с травмами в больнице под наблюдением медиков. Об этом рассказали в Национальной полиции.

Что известно о погибших в ДТП полицейских

Старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук и лейтенант полиции Денис Будченко погибли в результате смертельной аварии в столице. Оба были работниками Соломенского управления полиции Киева.

Дмитрий Бондарчук родился в июле 2002 года на Киевщине, в городе Боярка. Учился в Национальной академии внутренних дел, после чего начал работать в полиции. Сначала был полицейским управления полиции в метрополитене, затем дослужился до старшего участкового офицера полиции Соломенского управления полиции. На момент гибели ему было 23 года.

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Денис Будченко был уроженцем Ровненской области, родился в 2005 году. Также учился в Национальной академии внутренних дел, после чего начал работу участковым офицером в Соломенском отделении. На момент катастрофы Будченко было всего 21 год.

Погибшие в результате ДТП в Киеве 5 июня полицейские

Сам водитель автомобиля, влетевшего в переход, находится в реанимации.

Смертельное ДТП в переходе в Киеве: что известно

Днем 5 июня в столичном Соломенском районе на Чоколовском бульваре водитель на "Мерседесе" на большой скорости съехал с проезжей части и влетел в подземный пешеходный переход. Сообщалось, что на месте погибли четыре человека.

В Офисе генпрокурора впоследствии сообщили, что по факту инцидента начато расследование. Также стало известно, что водителем "Мерседеса" был 49-летний житель Херсонщины, которого уже неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Он также был участником четырех ДТП ранее, два из которых произошли в текущем году.

Журналисты OBOZ.UA выяснили, что водитель "Мерседеса" — Плешивцев Павел Валерьевич, 1976 года рождения. Мужчина является руководителем религиозной общины евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное", зарегистрированной в Херсонской области.