Авто учасника смертельної ДТП у Києві 39 разів потрапляло в поле зору поліції: що відомо

Автомобіль, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у Солом'янському районі столиці, вже мав у минулому 39 різноманітних інцидентів. Майже половина з усієї кількості випадків була минулого року.

За автомобілем Mercedes-Benz C300, який у п'ятницю, 5 червня, став учасником смертельної ДТП на Караваєвих дачах у Києві, вже зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, переважна частина зупинок водія правоохоронцями стосувалася якраз перевищення швидкості й 18 з них відбулося протягом 2025 року. Цьогоріч, у березні, вже була зафіксована аварія без травмованих.

Порушник ПДР у автомобілі Фото: з відкритих джерел

Правоохоронець зауважив, що у багатьох країнах світу діють механізми, які дозволяють реагувати якраз на систематичну небезпечну поведінку водія, а людина, яку демонструє потенційну небезпеку для інших учасників дорожнього руху, має доводити своє право бути водієм.

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Автомобіль після аварії

"З огляду на вчорашню трагедію і багато інших ДТП, які були і ще будуть, нашій країні теж потрібен такий механізм", — наголосив Олексій Білошицький.

Смертельна ДТП на Кардачах

Вдень 5 червня автомобіль на швидкості з'їхав із проїжджої частини та влетів у підземний пішохідний перехід на Чоколовському бульварі. Внаслідок ДТП загинуло четверо людей.

У прокуратурі повідомили, що водія, який не впорався з керуванням, раніше неодноразово штрафували за перевищення швидкості.

За кермом автівки перебував Павло Плешивцев, 1976 року народження. Він є керівником релігійної громади євангельських християн-баптистів "Церква села Підстепне" на Херсонщині.

Під час ДТП загинули працівники Солом'янського управління поліції Києва старший лейтенант Дмитро Бондарчук та лейтенант Денис Будченко. Також жертвами автотрощі стали 47-річна жінка та 12-річний хлопчик, а двоє чоловіків та жінка наразі перебувають у лікарні.

Правоохоронці затримали водія у процесуальному порядку.