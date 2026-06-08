Смертельное ДТП в Киеве: суд избрал меру пресечения водителю Mercedes (фото)

В Шевченковском районном суде избрали меру пресечения Павлу Плешивцеву, водителю, который на Караваевых Дачах въехал в пешеходный переход и убил четырех человек.

Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей на 2 месяца на время досудебного расследования без возможности внесения залога. Суд это ходатайство удовлетворил. О том, как проходило заседание, рассказывал журналист "Суспільного" из зала суда.

В Киеве прошел суд над виновником ДТП

"Собрано достаточно доказательств, что он причастен к этому правонарушению. Также есть риски укрытия от правоохранителей, незаконного влияния на потерпевших и свидетелей", — отметил прокурор.

Защитник подозреваемого отметил, что в материалах ходатайства не приведены справки о состоянии подозреваемого. По его словам, мужчину в больнице охраняют 6 человек, а в палате установлены бронированные двери и камеры видеонаблюдения.

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Адвокат добавил, что он со своим подзащитным планируют полностью сотрудничать с прокурором и следователем, а "отбеливать они не собираются".

Павел Плешивцев в зале суда Фото: Суспільне

"Для него, как для отца 5 детей, является невыносимым то, к чему он причастен. Он не очень доволен, что остался жив", — сказал адвокат Евгений Мельниченко.

Смертельное ДТП в Киеве — что известно

Авария произошла 5 июня около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского в Соломенском районе Киева. Автомобиль Mercedes-Benz C300 на большой скорости слетел с дороги и въехал в подземный пешеходный переход, пробив ограждение.

В результате аварии погибли четыре человека: двое мужчин, женщина и 12-летний мальчик Григорий Глушич. Еще три человека получили травмы.

Среди погибших были двое полицейских Соломенского управления полиции — 24-летний старший лейтенант Дмитрий Бондарчук и 21-летний лейтенант Денис Будченко. На момент аварии они находились при исполнении служебных обязанностей.

Выяснилось, что за рулем находился 49-летний житель Херсонской области. По данным следствия, он не справился с управлением. Водитель получил травмы и был госпитализирован. На момент ДТП мужчина был трезвым, рассказали в Офисе генпрокурора.

Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Фокус писал, что после аварии стало известно, что за автомобилем Mercedes-Benz C300 зафиксировано 39 нарушений правил дорожного движения, большинство из которых касались превышения скорости. В течение 2025 года водитель пять раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости и еще пять раз — за другие нарушения ПДД. Также в марте 2026 года с его участием произошло ДТП без пострадавших.

Также стало известно, что водитель Павел Плешивцев — из Херсонской области, где руководит баптистской церковью.