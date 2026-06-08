Смертельна ДТП у Києві: суд обрав запобіжний захід водію Mercedes (фото)

У Шевченківському районному суді обрали запобіжний захід Павлу Плешивцеву, водієві, який на Караваєвих Дачах в’їхав у пішохідний перехід і вбив чотирьох людей.

Прокуратура клопотала про тримання під вартою на 2 місяці на час досудового розслідування без можливості внесення застави. Суд це клопотання задовольнив. Про те, як проходило засідання, розповідав журналіст "Суспільного" із зали суду.

В Києві пройшов суд над винуватцем ДТП

"Зібрано достатньо доказів, що він причетний до цього правопорушення. Також є ризики переховування від правоохоронців, незаконного впливу на потерпілих та свідків", — зауважив прокурор.

Захисник підозрюваного зазначив, що в матеріалах клопотання не наведені довідки про стан підозрюваного. За його словами, чоловіка в лікарні охороняють 6 людей, а в палаті встановлені броньовані двері й камери відеонагляду.

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Адвокат додав, що він зі своїм підзахисним планують повністю співпрацювати з прокурором і слідчим, а "відбілюватися вони не збираються".

Павло Плешивцев у залі суду Фото: Суспільне

"Для нього, як для батька 5 дітей, є нестерпним те, до чого він причетний. Він не дуже задоволений, що залишився живий", — сказав адвокат Євгеній Мельниченко.

Смертельна ДТП у Києві — що відомо

Аварія сталась 5 червня близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського в Солом’янському районі Києва. Автомобіль Mercedes-Benz C300 на великій швидкості злетів з дороги та в'їхав у підземний пішохідний перехід, пробивши огородження.

Унаслідок аварії загинули четверо людей: двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець Григорій Глушич. Ще троє людей дістали травми.

Серед загиблих були двоє поліцейських Солом’янського управління поліції — 24-річний старший лейтенант Дмитро Бондарчук та 21-річний лейтенант Денис Будченко. На момент аварії вони перебували при виконанні службових обов’язків.

З'ясувалось, що за кермом перебував 49-річний житель Херсонської області. За даними слідства, він не впорався з керуванням. Водій отримав травми та був госпіталізований. На момент ДТП чоловік був тверезим, розповіли в Офісі генпрокурора.

Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Фокус писав, що після аварії стало відомо, що за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху, більшість із яких стосувалися перевищення швидкості. Протягом 2025 року водія п’ять разів притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості та ще п’ять разів — за інші порушення ПДР. Також у березні 2026 року за його участі сталася ДТП без потерпілих.

Також стало відомо, що водій Павло Плешивцев — з Херсонської області, де керує баптистською церквою.