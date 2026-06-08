Винуватець смертельного ДТП в Києві підробляв в таксі: у Mercedes-Benz була пасажирка

Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід водію Павлу Плешивцеву, підозрюваному в скоєнні смертельної ДТП у Києві. Йому призначили тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави. Але на суді з'ясувалось, що в машині він був не один.

Адвокат підозрюваного Євген Мельниченко зазначив під час трансляції "Суспільного" після суду, що невідома жінка є свідком сторони обвинувачення і тільки ця сторона може про неї розповісти.

Також він зазначив, що його клієнт не радий, що залишився живим. За словами сторони захисту, вони готові співпрацювати зі слідством і не будуть подавати апеляцію.

Сам водій заявив, що почувається винним у скоєнні ДТП, але і він і його адвокат зазначили, що він не пам'ятає момент аварії.

Прокурор Антон Єфімов підтвердив, що в машині на момент аварії перебувала пасажирка, адже Павло Плешивцев підробляв у таксі: сторона захисту підтвердила це.

Відео дня

Жінка перебувала у авто Mercedes-Benz, вона розповіла слідству "послідовно та логічно" всі обставини ДТП, які передували аварії та призвели до неї.

Ймовірно, Плешивцев був влаштований у службі таксі офіційно. Нині це перевіряють.

Павло Плешивцев у залі суду Фото: Суспільне

Він зазначив, що наразі головною версією слідства є порушення водієм правил дорожнього руху та перевищення швидкості. Версія, що у Mercedes-Benz були технічні проблеми, не підтверджується.

"Жодних обставин, які б могли хоч якось виправдовувати, чи пом'якшувати покарання підозрюваному не встановлено", - зазначив прокурор.

Нагадаємо, Шевченківській районний суд обрав запобіжний захід водію Павлу Плешивцеву, підозрюваному у смертельній ДТП в Києві — тримання під вартою у СІЗО на 60 діб без права застави.

Фокус писав, що після аварії стало відомо, що за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху, більшість із яких стосувалися перевищення швидкості. Протягом 2025 року водія 10 разів притягували до адміністративної відповідальності за порушення ПДР. У березні сталась ДТП без потерпілих.