Смертельна ДТП в Києві: в Bolt відреагували на трагедію та сказали, що змінять в сервісі таксі

В компанії визнали, що Павло Плешивцев, який скоїв смертельну ДТП, в'їхав в пішохідний перехід та вбив чотирьох людей, справді у них працював. Але вони тепер банять назавжди тих водіїв на яких було щонайменше дві скарги на перевищення швидкості або небезпечну манеру водіння.

Bolt опублікував два пости в Threads. Адже з'ясувалось, що 41-річна пасажирка, яка була у Mercedes і отримала перелами у аварії, просила його зменшити швидкість, а потім взагалі зупинити авто, але Плешивцев ці вимоги проігнорував. Фокус зібрав все, що відомо.

Bolt відреагував на аварію з їх водієм Фото: Скріншот

Київська міська прокуратура у коментарі "Українській правді" під час судового засідання з обрання запобіжного заходу повідомила, що саме пасажирка є однією з трьох постраждалих у ДТП. Вона отримала перелами, перебуває у лікарні та спілкується зі слідством.

Жінка викликала таксі через застосунок. Правоохоронцям вона розповіла, що водій був привітним, але почав дуже швидко їхати та змінювати смуги. Пасажирці стало страшно, вона зробила водієві зауваження, але він не відреагував. Вона попросила зупинити авто, але він проігнорував і це прохання. Скоро машина влетіла у пішохідний перехід.

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У Bolt висловили щирі співчуття родинам і близьким загиблих: "Наша команда приголомшена цією трагедією так само, як і суспільство".

В компанії заявили, що акаунт водія було назавжди заблоковано одразу після того, як стали відомі перші обставини ДТП і зараз вони всебічно співпрацюють з правоохоронними органами у цій справі та підтримують контакт із постраждалою пасажиркою.

Аварія в Києві – у Bolt переглянули внутрішні процедури реагування

Тепер у службі таксі назавжди обмежили доступ до платформи для тих водіїв, щодо яких надійшли щонайменше дві скарги на перевищення швидкості або небезпечну манеру водіння.

Такі звернення тепер розглядаються у першочерговому порядку і нині команда працює над розширенням функціоналу додатка для посилення контролю за дотриманням ПДР.

Генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик раніше повідомив, що компанія просить пасажирів повідомляти через додаток або службу підтримки про перевищення швидкості, порушення ПДР чи іншу небезпечну поведінку водія під час поїздки.

Але наразі платформи райдхейлінгу (послуга виклику водія з автомобілем через спеціальний мобільний за стосунок – ред.) не мають автоматичного доступу до державних баз даних щодо штрафів та порушень правил дорожнього руху, що ускладнює отримання інформації про водіїв, які зареєстровані на платформі.

"У платформ немає автоматичного доступу до державних баз даних щодо порушень ПДР та штрафів водіїв через відсутність відповідної технічної інтеграції", — пояснив він.

У компанії нагадали, що вже понад два роки ведуть діалог із державними органами щодо створення механізму, який дозволить платформам отримувати актуальну інформацію про водіїв.

Смертельна ДТП в Києві — в соцмережах обурені, що водій-порушник працював в "таксі"

В соцмережах обурились тим фактом, що Павло Плешивцев, хоч і був неодноразовим учасником ДТП, але зміг влаштуватися на роботу до сервісу таксі.

"Чому таксистами у вас працюють люди з 39 штрафами за перевищення швидкості? Як відбувається перевірка цих людей? Поки не буду користуватися послугами Bolt", — написала користувачка di.syrotkina.

"Це як тепер через вас викликати таксі, якщо таких маніяків допускають до роботи в таксі? Це взагалі правда про те що це дійсно так було?" — написав користувач vo1tko.roman.

"Тепер я боятимуся вже і таксі викликати. Бо там часто якісь недоумки: то під кайфом, то п’яні", — написала користувачка marychka_mary.

"Цікаво, коли його приймали на роботу в таксі, чи перевіряли на адекватність", — написала користувачка nikolaeva2976.

Водночас інша частина звернула увагу на ту ж проблему, що і генеральний менеджер компанії: сервіси таксі не мають можливості перевіряти таких водіїв через закритість реєстрів.

"Цікаво, а як "Болт" має знати, скільки порушень ПДР у водія? Це хіба загальновідома інформація?" — написав користувач gavole.

"Цікава ідея, які іще повноваження варто перекласти з поліції на приватну компанію?" — написав користувач adriandecita.

"Як "Болт" має знати, в кого які порушення?" — написав користувач petroberit.

Але багато хто із користувачів зазначив, що саме у Bolt найпростіше влаштуватись водіям, навіть у яких дуже малий стаж водіння: "Спілкувалась із водіями, які зареєстровані в різних цих сервісах. Так от, більше людей йдуть саме в "Болт", бо там реєструєшся та їдеш, найменше всяких перевірок серед усіх сервісів. Найважче водіям було в "Убері", бо там багато перевірок. А в "Болті" навіть бувають водії, які пару місяців як отримати посвідчення водія", — написала користувачка some_oooooone.

Дехто нагадав, що сервіси подібні до Bolt не є службами таксі, а лише агрегаторами, які надають послуги. А отже вимагати від них досконалих перевірок водіїв — неможливо.

"Що в "Убері", шо в "Болті", шо в "Уклоні" ніхто ніяких водіїв не перевіряє. Для реєстрації водієм потрібні лише права, техпаспорт і фото автомобіля. Все! Якби ці сервіси перевіряли всіх водіїв і відсіювали велику частину з них, то ціни на таксі були б раза в 2-3 вищі, ніж поточні", — написав користувач sollius_ss.

А користувачка marinakub нагадала, що сама компанія Bolt не називає себе "службою таксі", а лише платформою, що співпрацює з партнерами — водіями: "Вони до таксі відношення не мають. Тож правила для таксі на них не діють".

У Нацполіції теж відреагували на ДТП. Заступник очільника патрульної поліції Олексій Білошицький наголосив на неефективності нинішніх штрафів проти таких небезпечних водіїв і наголосив на потребі в механізмах реагування на систематичне нехтування правилами дорожнього руху.

Нагадаємо, 8 червня Шевченківській районний суд арештував на 60 діб 49-річного Павла Плешивцева, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП в Києві, в результаті якої загинули 4 людини.

Фокус писав, що після аварії стало відомо, що за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху, більшість із яких стосувалися перевищення швидкості. Протягом 2025 року водія 10 разів притягували до адміністративної відповідальності за порушення ПДР. У березні сталась ДТП без потерпілих.