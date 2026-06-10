Жінка "не мала шансів", а хлопчик загинув біля дому: ЗМІ розкрили нові подробиці ДТП у Києві

Внаслідок моторошної ДТП, яка сталася 5 червня на Солом’янці у Києві, загинули четверо людей, які в той момент перебували у підземному переході та навіть не підозрювали, що за мить їхні життя обірвуться. Наймолодшою жертвою трагедії став 12-річний хлопчик, який повертався додому після останнього навчального дня у школі.

Як йдеться в матеріалі видання "ТСН", у справі поступово з’являються нові деталі, які ставлять під сумнів первинну версію захисту водія про нібито раптову втрату свідомості за кермом. Ключовими стали свідчення пасажирки автомобіля — єдиної прямої очевидці подій у салоні, яка вижила, але зазнала травм і вже дала покази слідчим.

Зокрема, смертельна аварія сталася 5 червня, у п’ятницю, у Солом’янському районі. За лічені секунди автомобіль втратив керування, на великій швидкості пробив бетонний відбійник і вилетів у підземний перехід, де в той момент перебували пішоходи. Шансів уникнути удару у людей практично не було.

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Внаслідок ДТП загинуло 4 людини, і наймолодшою жертвою став 12-річний Григорій-Федір. Як дізналия журналісти, того дня хлопчик повертався додому після останнього навчального дня у школі. В цілому, учню залишалося буквально кілька сотень метрів до дому, і родина вже чекала його повернення. За словами рідних, хлопчик захоплювався точними науками та планував продовжити навчання у спеціалізованій математичній школі.

Через те, що дитина не з’явилася у звичний час, його родина почала перейматися, а згодом отримали страшну звістку від поліції.

Варто зауважити, що батко хлопчика є військовим, і станом на момент трагедії він перебував на службі. Зокрема, про загибель сина йому повідомили під час телефонної розмови. За його словами, пережитий шок став одним із найважчих випробувань у його житті.

Жертвами ДТП в Києві 5 червня став 12-річний хлопчик та вихователька Фото: ТСН

Ще одна загибла — 47-річна вихователька дитячого садка Ірина Лазарєва. Вона поверталася з роботи тим самим маршрутом і опинилася в епіцентрі смертельного удару. За словами знайомих, жінка самостійно виховувала сина з інвалідністю та постійно поєднувала роботу з доглядом за дитиною, часто поспішала додому навіть у короткі перерви.

Також внаслідок цієї страшної ДТП загинули двоє поліцейських — 25-річний старший лейтенант Дмитро Бондарчук і 20-річний лейтенант Денис Будченко. Вони перебували в підземному переході під час виконання службових обов’язків і стали жертвами наїзду автомобіля.

Внаслідок цієї страшної ДТП в Києві загинули двоє поліцейських Фото: ТСН

Пасажирка Mercedes-Benz дала свідчення щодо аварії — вона не підтвердила версію про "втрату свідомості"

За даними слідства, за кермом Mercedes, який забрав життя 4 киян, перебував 49-річний Павло Плешивцев. Після аварії він заявив, що нібито знепритомнів під час руху та випадково натиснув на педаль газу. Подібну версію озвучував і його захист, не виключаючи також можливих технічних несправностей автомобіля.

Втім, у прокуратурі наголошують, що наразі жодних підтверджень цим твердженням немає. Ба більше, триває технічна експертиза транспортного засобу, а слідчі вивчають усі обставини аварії.

Однак, нового розвитку справа набула після появи свідчень пасажирки, яка перебувала в салоні автомобіля в момент ДТП. Попри отримані травми, жінка вже надала покази правоохоронцям. За інформацією джерел ТСН, вона повідомила, що водій перед аварією демонстрував агресивний стиль керування та намагався "справити враження" своїми навичками швидкісної їзди.

Ба більше, за інформацією прокуратури, чоловік, що був за кермом, неодноразово притягувався до відповідальності за перевищення швидкості та вже був учасником кількох дорожньо-транспортних пригод. Лише від початку цього року зафіксовано дві аварії за його участю.

Наразі ж суд уже обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

Також на цю трагедію відреагували й в уряді. Зокрема, чиновники заговорили про те, що правила для водіїв, які систематично порушують швидкісний режим, можуть стати значно жорсткішими — з більшими штрафами та сильнішим контролем.

Тим часом родини загиблих зараз тримаються разом і готуються до судового процесу. До прикладу, на думку батька хлопчика, який служить у ЗСУ, ця трагедія — не випадковість, а наслідок того, що в Україні досі недостатньо жорстко карають за небезпечну поведінку на дорозі.

"Прагнемо максимального покарання для цієї людини. Ця людина не випадково вбила чотирьох людей і нашого сина. Це прямий наслідок його свідомої діяльності. Це наслідок його багаторічної зневаги до правил дорожнього руху", — зауважив він.

Нагадаємо, що автомобіль, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у Солом'янському районі столиці, вже мав у минулому 39 різноманітних інцидентів. Майже половина з усієї кількості випадків була минулого року.

Також Фокус писав, що у компанії Bolt заявили, що Павло Плешивцев, який скоїв смертельну ДТП, в'їхав в пішохідний перехід та вбив чотирьох людей, справді у них працював.