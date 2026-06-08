"Щиро любила малечу": в смертельній ДТП у Києві загинула вихователька дитсадка

Під час аварії на Караваєвих дачах у Києві 5 червня загинуло четверо людей. Серед них — вихователька дитячого садка Ірина Лазарєва.

У Ірини залишився син з особливими потребами та літні батьки. Про це повідомили у колективі закладу дошкільної освіти в Facebook.

Там відзначили, що Ірина була дуже доброю та чуйною людиною, яку поважали колеги та любили діти.

Одна з мам вихованців садочка Наталія Березій наголосила, що Ірина Лазарєва щоденно дарувала дітям турботу та відчуття безпеки.

"Вона щиро любила малечу. Це було відчутно в усьому — у погляді, голосі та щоденній турботі про дітей", — зазначила вона.

Смертельна ДТП у Києві

Нагадаємо, що 5 червня у Києві автомобіль на швидкості з'їхав із проїжджої частини та влетів у підземний пішохідний перехід. Правоохоронці затримали водія у процесуальному порядку.

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У прокуратурі повідомили, що водія, який не впорався з керуванням, раніше неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Також стало відомо, що автомобіль, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у Солом'янському районі столиці, вже мав у минулому 39 різноманітних інцидентів. Майже половина з усієї кількості випадків була минулого року.

За кермом автівки перебував Павло Плешивцев, 1976 року народження. Він є керівником релігійної громади євангельських християн-баптистів "Церква села Підстепне" на Херсонщині.

Під час ДТП загинули працівники Солом'янського управління поліції Києва старший лейтенант Дмитро Бондарчук та лейтенант Денис Будченко. Також жертвами автотрощі стали 47-річна жінка та 12-річний хлопчик, а двоє чоловіків та жінка наразі перебувають у лікарні.