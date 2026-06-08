"Искренне любила малышей": в смертельном ДТП в Киеве погибла воспитательница детсада

Во время аварии на Караваевых дачах в Киеве 5 июня погибли четыре человека. Среди них — воспитательница детского сада Ирина Лазарева.

У Ирины остался сын с особыми потребностями и пожилые родители. Об этом сообщили в коллективе учреждения дошкольного образования в Facebook.

Там отметили, что Ирина была очень добрым и отзывчивым человеком, которого уважали коллеги и любили дети.

Одна из мам воспитанников садика Наталья Березий отметила, что Ирина Лазарева ежедневно дарила детям заботу и ощущение безопасности.

"Она искренне любила малышей. Это было ощутимо во всем — во взгляде, голосе и ежедневной заботе о детях", — отметила она.

Смертельное ДТП в Киеве

Напомним, что 5 июня в Киеве автомобиль на скорости съехал с проезжей части и влетел в подземный пешеходный переход. Правоохранители задержали водителя в процессуальном порядке.

Відео дня

В прокуратуре сообщили, что водитель, который не справился с управлением, ранее неоднократно штрафовали за превышение скорости. Также стало известно, что автомобиль, который попал в дорожно-транспортное происшествие в Соломенском районе столицы, уже имел в прошлом 39 различных инцидентов. Почти половина из всего количества случаев была в прошлом году.

За рулем автомобиля находился Павел Плешивцев, 1976 года рождения. Он является руководителем религиозной общины евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное" на Херсонщине.

Во время ДТП погибли сотрудники Соломенского управления полиции Киева старший лейтенант Дмитрий Бондарчук и лейтенант Денис Будченко. Также жертвами автокатастрофы стали 47-летняя женщина и 12-летний мальчик, а двое мужчин и женщина сейчас находятся в больнице.