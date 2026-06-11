Штрафи вже не врятують: після смертельної ДТП у Києві для водіїв готують жорсткіші покарання

Після смертельної аварії, що сталася в Києві 5 червня уряд вирішив запровадити жорсткіші покарання за порушення правил дорожнього руху. І як зазначають експерти 180 грн штрфу — "більше не врятують".

Зокрема, як пише видання "Телеграф", після резонансної ДТП з'ясувалося, що водій, який став її учасником, раніше неодноразово отримував штрафи за перевищення швидкості. Втім, це не завадило йому продовжувати порушувати ПДР.

Після цієї трагедії в уряді заговорили про необхідність переглянути підхід до відповідальності на дорогах. Йдеться не лише про збільшення штрафів, а й про покарання для водіїв, які регулярно ігнорують правила та накопичують десятки порушень.

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Одну з ідей запропонував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Так, посадовець запропонував, що за систематичне перевищення швидкості водії можуть втрачати право керування транспортом. За його словами, якщо людина десятки разів потрапляє на камери автофіксації через одне й те саме порушення, нинішні штрафи вже не працюють як стримувальний фактор.

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Разом із цим знову заговорили про запровадження бальної системи. Загалом, така практика діє у багатьох європейських країнах: за кожне порушення водій отримує штрафні бали, а після досягнення певного ліміту може тимчасово залишитися без посвідчення.

Втім, експерти звертають увагу, що проблема українських доріг полягає не тільки в невеликих штрафах. Як пояснює експерт з безпеки дорожнього руху Віктор Загреба, в Україні досі немає ефективної системи контролю, яка б змушувала водіїв дотримуватися правил.

За його словами, багато хто просто не боїться покарання. Крім того, камер автофіксації відносно небагато, а місця їхнього розташування давно відомі водіям. У результаті люди пригальмовують перед камерами, а потім знову розганяються. Для порівняння, у багатьох країнах Європи використовують мобільні комплекси контролю швидкості, які можуть з'являтися у різних місцях без попередження.

На його думку, навіть значне підвищення штрафів саме по собі ситуацію не виправить. Якщо водій впевнений, що його навряд чи спіймають, розмір покарання відходить на другий план. Саме тому важливими є не лише санкції, а й контроль за їх виконанням.

Також Віктор Загреба розкритикував чинну систему штрафів за перевищення швидкості.

"У нас штраф за порушення швидкості на 40 чи навіть на 49 км/год — 180 грн після знижки. Це просто смішний штраф", — наголосив він.

Крім того, нинішня система практично не враховує, наскільки сильно було перевищено швидкість, при тому, що різниця між рухом на 60, 90 чи 140 кілометрів на годину може бути критичною з точки зору наслідків аварії. Саме тому в більшості європейських країн покарання збільшується поступово залежно від рівня перевищення.

Також, яке пише виданяя, уже кілька років у Верховній Раді лежать законопроєкти, які пропонують жорсткіше карати водіїв-рецидивістів. Один із варіантів передбачає позбавлення прав після кількох серйозних порушень, навіть якщо вони різні. Наприклад, якщо водій кілька разів проїхав на червоне світло, порушив правила на пішохідному переході або перетнув суцільну лінію розмітки.

Та все ж , на думку фахівців, зокрема автоюриста Олександра Швеця, бальна система може стати одним із найреальніших варіантів змін.Так, водії накопичуватимуть штрафні бали протягом року, а після досягнення певного порогу їхні права можуть тимчасово призупиняти.

А от перший заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук переконаний, що вирішити проблему лише новими штрафами не вдасться. Натомість необхідні комплексні зміни, які стосуватимуться не лише покарання, а й розвитку систем відеофіксації, роботи поліції та загальної безпеки на дорогах.

Смертельна ДТП в Києві 5 червня — що про це відомо

Нагадаємо, 5 червня у Солом’янському районі Києва сталася смертельна ДТП. За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes на великій швидкості не впорався з керуванням на Чоколівському бульварі, виїхав за межі проїжджої частини та влетів у підземний пішохідний перехід.

Внаслідок цієї моторошної ДТП загинули четверо людей, які перебували у підземному переході. Серед жертв — 12-річний хлопчик, вихователька дитячого садка та двоє поліцейських, які на момент трагедії перебували при виконанні службових обов’язків.

Вже 8 червня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водію Павлу Плешивцеву, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП на Караваєвих Дачах. Суд задовольнив клопотання прокуратури та відправив чоловіка під варту на два місяці без права внесення застави.