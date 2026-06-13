В Украине готовят систему штрафных баллов для водителей за нарушение правил дорожного движения. Если в течение 365 дней водитель наберет 15 баллов, его водительское удостоверение будет приостановлено.

После серии громких ДТП в Раде предложили новое наказание для водителей. Об этом пишет издание "Судебно-юридическая газета".

Речь идет о законопроекте № 14133, который предусматривает введение новой модели ответственности для систематических нарушителей ПДД.

По словам заместителя председателя парламентского Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимира Крейденко, документ разработан в соответствии с аналогичными правилами, действующими в ЕС, в частности в Германии, а также в Великобритании.

Штрафы за нарушение ПДД в Украине Фото: Патрульная полиция

Штрафы для водителей: как будет работать система баллов

Как пояснили в Раде, за каждое нарушение водителю будут начисляться баллы, а после достижения лимита в 15 баллов в течение года водительское удостоверение будет приостановлено.

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Чтобы вернуть водительские права, придется повторно пройти обучение в автошколе и сдать теоретический и практический экзамены.

В парламенте считают, что для части водителей денежные штрафы не являются достаточным сдерживающим фактором. Зато риск лишиться водительских прав может повлиять на их поведение на дороге.

Более 35 тысяч водителей попадали в поле зрения камер более 10 раз за год, а почти 12,5 тысячи — более 20 раз

В Верховной Раде также ссылаются на социологические данные, согласно которым более 70% граждан не нарушают правила дорожного движения или допускают лишь незначительные нарушения. Поэтому, в случае принятия закона, нововведение не коснется большинства водителей.

В Комитете по вопросам транспорта и инфраструктуры отметили, что парламент в целом готов поддержать такие изменения из-за большого количества дорожно-транспортных происшествий и ежедневных трагедий на дорогах.

Напомним, что в Украине в 2026 году за третье вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусмотрен штраф в размере 51 тысячи гривен, конфискация транспортного средства и лишение права управления на срок до десяти лет.

Недавно мошенники начали массово рассылать водителям поддельные сообщения о якобы неоплаченных штрафах за нарушение ПДД. В таких сообщениях содержатся ссылки на поддельные сайты, где злоумышленники пытаются получить доступ к банковским данным и похитить средства пользователей.