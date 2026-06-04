Мошенники присылают водителям фейковые штрафы: в полиции объяснили, как не попасть на крючок аферистов

В Украине снова активизировались мошенники, которые используют тему штрафов за нарушение правил дорожного движения для обмана граждан. Водителям поступают фальшивые сообщения с требованием срочно оплатить якобы начисленный штраф, а вместе с ними — ссылки на сторонние ресурсы, где злоумышленники пытаются получить доступ к деньгам и личным данным людей.

На своей странице в Facebook первый заместитель начальника Патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщил, что аферисты продолжают придумывать новые способы выманивания средств у граждан. Одной из таких схем является рассылка сообщений о якобы неуплаченных штрафах за нарушение ПДД.

В Патрульной полиции и Киберполиции призывают украинцев не доверять подобным сообщениям и проверять информацию только через официальные государственные сервисы. В частности, правоохранители советуют вводить персональные или банковские данные необходимо исключительно на проверенных ресурсах, а переходить по сомнительным ссылкам категорически не стоит.

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Кроме того, Билошицкий отметил, что Департамент патрульной полиции не присылает гражданам сообщения о штрафах на мобильные телефоны. Если нарушение правил дорожного движения было зафиксировано в автоматическом режиме, а штраф не уплачен в течение десяти дней, владелец транспортного средства получает официальное уведомление по почте.

Мошенники начали массово рассылать украинским водителям фейковые сообщения о штрафах за нарушение ПДД. Фото: Facebook

"Если в течение 10 суток штраф за нарушение в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме, не уплачен, владельцу транспортного средства направляется официальное письмо по почте", — пояснил он.

В случае сомнений относительно достоверности информации водителям рекомендуют обратиться в подразделения административной практики патрульной полиции в своем регионе. Кроме того, проверить наличие штрафов можно через:

вебпортал МВД,

портал "Дія",

Кабинет водителя,

а также в приложениях "Дія" и "Штрафы ПДД".

Правоохранители обращают внимание, что одним из признаков официальных государственных ресурсов является доменная зона gov.ua. Именно поэтому перед введением каких-либо данных стоит убедиться, что сайт принадлежит государственному учреждению.

Если граждане стали жертвами мошенников или заметили признаки мошеннических действий, им советуют немедленно сообщить об этом в киберполицию.

"В случае, если вы стали жертвой мошенников или подозреваете мошеннические действия, немедленно обращайтесь в киберполицию. Берегите свои персональные данные и будьте бдительными", — написал Алексей Билошицкий.

Напомним, что в Украине распространяется новая мошенническая схема, во время которой аферисты звонят гражданам под видом курьеров с доставкой цветов и пытаются узнать личные данные или домашний адрес. В некоторых случаях злоумышленники также выманивают SMS-коды под предлогом подтверждения доставки, что может привести к потере доступа к банковским счетам, государственным сервисам или личным аккаунтам.

Также Фокус писал и о других схемах мошенничества. В частности, аферисты начали активно использовать искусственный интеллект для создания фейковых звонков, сообщений и сайтов, что затрудняет распознавание обмана и увеличивает риск потери средств и персональных данных.