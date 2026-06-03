"Вам доставка цветов": украинка рассказала о новой мошеннической схеме

В Украине набирает обороты новая мошенническая схема, по которой злоумышленники пытаются узнать личные данные граждан под предлогом внезапной доставки цветов. Настойчивые звонки от псевдокурьеров могут привести к взлому онлайн-банкинга или выпытыванию домашнего адреса жертвы.

Историей о подозрительном звонке поделилась пользовательница Threads под ником @tanyuka.78. В понедельник в 9 утра ей позвонил мужчина, который представился курьером известного флористического магазина. Он заявил, что на ее имя оформлена доставка, однако отказался назвать заказчика и настойчиво выпытывал точный адрес для вручения букета.

Поскольку муж девушки был дома, а других поводов для утренних сюрпризов не было, она решила проверить информацию. Официальные представители магазина в Instagram оперативно ответили, что никаких доставок на ее номер в этот день не регистрировали. Когда девушка перезвонила "курьеру" и разоблачила ложь, тот мгновенно свернул разговор, назвав это "ошибкой". Номер телефона оказался "пустым" — он не привязан ни к одному из популярных мессенджеров (Viber, Telegram, WhatsApp).

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Реакции людей

Как свидетельствуют комментарии других пользователей под сообщением, эта схема имеет несколько вариаций, и ее финал может быть значительно серьезнее, чем просто попытка узнать, где проживает человек.

Пользовательница @snebgfgdu отмечает, что мошенники действительно могут привезти дешевые цветы. Однако во время вручения "курьер" просит назвать цифровой код, который только что пришел на телефон получателя — якобы для "подтверждения доставки". На самом деле это код доступа к государственному приложению, соцсетям или мобильному банкингу.

Другая пользовательница, @julivphoto, рассказала о похожем случае, когда ей пытались "вручить" 101 розу. Мошенники знали ее район, но требовали оплатить "символические" 150 гривен за услуги курьера на месте. Когда девушка отказалась, псевдокурьер начал давить на жалость и манипулировать, спрашивая: "Мне что, их на помойке у вас оставить?". Дальнейший алгоритм тот же — выпытывание СМС-кодов для якобы фиксации отказа или получения, что чревато взломом банковских счетов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Анна Нелуп едва не стала жертвой телефонных мошенников, которые представились работниками банка и сообщили о якобы оформленном кредите.

Украинская блогерша Полина Фаустова едва не стала жертвой изощренной мошеннической схемы в Испании. Злоумышленники использовали ее реальные персональные данные и поддельный сайт службы доставки, чтобы выманить банковскую информацию.

Кроме того, иностранный блогер показал, как обворовывают людей в Европе.