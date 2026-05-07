Один звонок мог оставить ее без денег: украинка рассказала, что ее спасло

Анна Нелуп едва не стала жертвой телефонных мошенников, которые представились работниками банка и сообщили о якобы оформленном кредите. От потери доступа к счетам ее спасла внимательность работницы ЦПАУ, которая вовремя заподозрила обман.

О случае украинка рассказала в Threads. По ее словам, во время оформления нового загранпаспорта ей позвонили с киевского номера и сообщили о "нетипичной операции" — якобы оформление кредита с iPhone XR в Днепре.

Собеседник убеждал женщину, что банк зафиксировал подозрительную активность, и спрашивал, переходила ли она по подозрительным ссылкам или получала сообщения от неизвестных лиц. После этого "оператор" попросил ее зайти в приложение monobank и проверить сумму кредита.

Когда женщина включила громкую связь, работница ЦПАУ вмешалась и предположила, что звонят мошенники. После этого заявительница сразу завершила разговор и обратилась в службу поддержки monobank через Telegram.

В банке подтвердили, что номер не принадлежит monobank, а сотрудники учреждения никогда не звонят клиентам с подобными сообщениями. Также там заверили, что все счета и транзакции пользовательницы остаются в безопасности.

Реакции людей

"У меня не было такой работницы рядом. За 15 минут разговора с мошенниками у меня сняли в евро за рубежом в эквиваленте где-то 10 тыс. Конечно написала заявление и в банк, и в полицию. Но ... Я попрощалась с деньгами. Через два месяца мне на счет приходят три платежа в сумме 11500. Оказалось деньги сняты были и зависли на онлайн счете, повисели, мошенники снять не смогли, и банк вернул сумму, а евро подросло немножко. Мне просто повезло";

"Вы не поверите. 16:51 читаю Ваш пост. 16:52 мне звонит номер и говорит точно так, как у вас написано в посте: был замечен вход с айфона ХR в приложение Монобанк";

"Хочу предостеречь всех, что есть такая схема с налоговой. "Мы вам поможем найти мошенников, но никому, никому нельзя рассказывать, потому что все ваше окружение — потенциальные подозреваемые. За огласку — огромный штраф". И тут я поняла, как люди продают квартиры, а их взрослые дети не в курсе";

"Кто-то всерьез воспринимает номера, которые начинаются с (044)? Это в 99,999% спам".

