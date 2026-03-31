Украинка рассказала, какие ужасные вещи происходят в Канаде: "Спасибо Богу, что жива"

В Канаде с украинкой блогером Лилией Ризун произошел дерзкий инцидент прямо посреди дня. Неизвестный мужчина пытался угнать ее автомобиль, открыв дверь, когда она находилась внутри.

Об этом девушка с ником @lilia.rizun рассказала в видео в соцсети. По ее словам, происшествие произошло после того, как она спокойно припарковала авто в центре города на 7-й авеню и разговаривала по видеосвязи с мамой. Подробнее об этом — в материале Фокуса.

У украинки пытались угнать авто в Канаде

Женщина отмечает, что все произошло мгновенно — двери ее машины внезапно открыл незнакомец и приказал ей выйти. Она не успела их заблокировать, хотя обычно делает это автоматически. Испуганная, она начала кричать и выбежала из авто.

Злоумышленник сел в машину и пытался уехать, однако не смог этого сделать, поскольку ключи остались в кармане владелицы. На место подошли двое прохожих канадцев, которые вмешались в ситуацию, поговорили с мужчиной и фактически не дали ему завершить задуманное.

Відео дня

Фото: Instagram

Впрочем, нападавший все же успел похитить кошелек с банковскими карточками. По словам Ризун, самым большим шоком для нее стало то, что инцидент произошел во время разговора с мамой, которая не сразу поняла, что происходит.

Блогерша также добавила, что уже два года работает в даунтауне и неоднократно видела бездомных, но никогда не думала, что подобное может произойти с ней лично. Она находилась в состоянии сильного стресса и призналась, что после пережитого ей захотелось как можно быстрее покинуть страну.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинка по имени Марта рассказала правду о жизни в Канаде. Около года назад она переехала туда из Польши.

Другая девушка призналась, что она не смогла принять правила жизни в Германии и сбежала из страны.

Кроме того, женщина по имени Анастасия перебралась в Бангкок из Польши и рассказала о жизни там.