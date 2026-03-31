Українка розповіла, які жахливі речі відбуваються в Канаді: "Дякую Богу, що жива"

У Канаді з українкою блогеркою Лілією Різун стався зухвалий інцидент просто посеред дня. Невідомий чоловік намагався викрасти її автомобіль, відкривши двері, коли вона перебувала всередині.

Про це дівчина з ніком @lilia.rizun розповіла у відео в соцмережі. За її словами, подія сталася після того, як вона спокійно припаркувала авто в центрі міста на 7-й авеню та розмовляла по відеозв’язку з мамою. Детальніше про це — у матеріалі Фокусу.

В українки намагались викрасти авто в Канаді

Жінка зазначає, що все відбулося миттєво — двері її машини раптово відкрив незнайомець і наказав їй вийти. Вона не встигла їх заблокувати, хоча зазвичай робить це автоматично. Перелякана, вона почала кричати й вибігла з авто.

Зловмисник сів у машину та намагався поїхати, однак не зміг цього зробити, оскільки ключі залишилися в кишені власниці. На місце підійшли двоє перехожих канадців, які втрутилися в ситуацію, поговорили з чоловіком і фактично не дали йому завершити задумане.

В українки хотіли посеред білого дня викрасти автомобіль

Втім, нападник усе ж встиг викрасти гаманець із банківськими картками. За словами Різун, найбільшим шоком для неї стало те, що інцидент трапився під час розмови з мамою, яка не одразу зрозуміла, що відбувається.

Блогерка також додала, що вже два роки працює в даунтауні та неодноразово бачила безхатченків, але ніколи не думала, що подібне може статися з нею особисто. Вона перебувала у стані сильного стресу та зізналася, що після пережитого їй захотілося якнайшвидше залишити країну.

