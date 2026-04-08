Украинку едва не "развели" на деньги в Европе: схема, которая выглядит как настоящая (видео)

Украинская блогерша Полина Фаустова едва не стала жертвой изощренной мошеннической схемы в Испании. Злоумышленники использовали ее реальные персональные данные и поддельный сайт службы доставки, чтобы выманить банковскую информацию.

Украинский инфлюенсер (Instagram: @mrs.faustova) поделилась со своими подписчиками тревожным опытом мошенничества, с которым она столкнулась за границей. Подробнее об этом — в материале Фокуса.

Схема в Испании

В своем видео блогер рассказала, что получила SMS якобы от известной службы доставки. В сообщении говорилось о проблеме с адресом доставки и необходимости перейти по ссылке, чтобы ее решить.

По словам Фаустовой, сайт выглядел максимально убедительно — это была почти полная копия оригинального сервиса. Более того, на странице уже были указаны ее личные данные: имя, фамилия, номер телефона и адрес, не хватало только номера квартиры.

Відео дня

После этого пользователю предлагали доплатить 36 центов за доставку, а далее — ввести банковские данные, включая CVV-код.

"Я начала проверять и поняла, что это не оригинальный сайт — в адресной строке отличалась только одна буква", — отметила блогерша.

Как выяснилось, подобная схема уже сработала с ее знакомой, которая потеряла деньги.

Фаустова подчеркивает, что мошенники могут получать персональные данные из реальных посылок, в частности из коробок, которые люди просто выбрасывают, не уничтожая информацию.

"Это не мы дураки — это очень хорошо продуманная схема", — подчеркнула она.

Блогер призывает не вводить данные карты на подозрительных сайтах, никогда не передавать CVV-код и перед утилизацией посылок обязательно уничтожать или зачеркивать личные данные.

Реакции людей

"Был такой же неприятный опыт только якобы смс от "correоs". Сумму сняли большую, написала заявление в полиции и обратилась в банк. Банк вернул средства!";

"Я когда жила в семье в Польше у хозяйки была паранойя: она ножницами резала ФИО, адрес, телефон и, внимание, штрих-код на всех посылках и заставляла меня делать так же... В Германии я сжигаю наклейки в том месте, где ФИО и адрес. Уже привычка вроде";

"Я всегда сдираю наклейки с посылок и сминаю в шарик. Но не потому, что боюсь утечки данных, а потому, что наклейку нельзя выбрасывать в макулатуру. Их надо в пластик. И плюс, читала, если выбросить в макулатуру с наклейкой, то может прийти штраф за неправильную сортировку мусора. Моя "экошиза" меня спасла".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Полина Фаустова столкнулась с предполагаемой попыткой кражи прямо во время прогулки в центре Валенсии. По ее словам, ситуация выглядела как случайное столкновение, но оказалась продуманной схемой.

Украинка Лилия рассказала, какие ужасные вещи происходят в Канаде.

Кроме того, иностранный блогер показал, как обворовывают людей в Европе.