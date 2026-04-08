Українку ледь не "розвели" на гроші в Європі: схема, яка виглядає як справжня (відео)

Українська блогерка Поліна Фаустова ледь не стала жертвою витонченої шахрайської схеми в Іспанії. Зловмисники використали її реальні персональні дані та підроблений сайт служби доставки, щоб виманити банківську інформацію.

Українська інфлюенсерка поділилася зі своїми підписниками тривожним досвідом шахрайства, з яким вона зіткнулася за кордоном.

Схема в Іспанії

У своєму відео блогерка розповіла, що отримала SMS нібито від відомої служби доставки. У повідомленні йшлося про проблему з адресою доставки та необхідність перейти за посиланням, щоб її вирішити.

За словами Фаустової, сайт виглядав максимально переконливо — це була майже повна копія оригінального сервісу. Більше того, на сторінці вже були вказані її особисті дані: ім’я, прізвище, номер телефону та адреса, не вистачало лише номера квартири.

Після цього користувачеві пропонували доплатити 36 центів за доставку, а далі — ввести банківські дані, включно з CVV-кодом.

"Я почала перевіряти і зрозуміла, що це не оригінальний сайт — у адресному рядку відрізнялася лише одна літера", — зазначила блогерка.

Як з’ясувалося, подібна схема вже спрацювала з її знайомою, яка втратила гроші.

Фаустова підкреслює, що шахраї можуть отримувати персональні дані з реальних посилок, зокрема з коробок, які люди просто викидають, не знищуючи інформацію.

"Це не ми дурні — це дуже добре продумана схема", — наголосила вона.

Блогерка закликає не вводити дані картки на підозрілих сайтах, ніколи не передавати CVV-код і перед утилізацією посилок обов’язково знищувати або закреслювати особисті дані.

Реакції людей

"Був такий самий неприємний досвід тільки нібито смс від "correоs". Суму зняли велику, написала заяву в поліції і звернулась в банк. Банк повернув кошти!";

"Я коли жила в сім‘ї в Польщі у хазяйки була параноя: вона ножицями різала ПІБ, адресу, телефон і, увага, штрих-код на всіх посилках та заставляла мене робити так само… В Німеччині я спалюю наклейки в тому місці, де ПІБ і адреса. Вже звичка ніби";

"Я завжди здираю наклейки з посилок і зминаю в шарік. Але не тому, що боюсь витоку даних, а тому, що наклейку не можна викидати в макулатуру. Їх треба в пластик. І плюс, читала, якщо викинути в макулатуру з наклейкою, то може прийти штраф за неправильне сортування сміття. Моя "екошиза" мене врятувала".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Поліна Фаустова зіткнулася з імовірною спробою крадіжки просто під час прогулянки в центрі Валенсії. За її словами, ситуація виглядала як випадкове зіткнення, але виявилася продуманою схемою.

Українка Лілія розповіла, які жахливі речі відбуваються в Канаді.

Крім того, іноземний блогер показав, як обкрадають людей в Європі.