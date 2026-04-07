Вас можуть обікрасти за секунди: українка розповіла про хитру схему в Іспанії (відео)

Українка Поліна Фаустова зіткнулася з імовірною спробою крадіжки просто під час прогулянки в центрі Валенсії. За її словами, ситуація виглядала як випадкове зіткнення, але виявилася продуманою схемою.

Поліна з ніком @mrs.faustova в Instagram розповіла, що в Іспанії в неї врізався хлопець на велосипеді — у масці та окулярах. Детальніше про схему крадіжки — в матеріалі Фокусу.

Українку хотіли обікрасти у Валенсії

Хлопець легенько зачепив дівчину на велосипеді, потім почав вибачатися та питати, чи все добре. У цей момент Поліна відчула, як він намагається витягнути телефон із кишені, але вона тримала його рукою.

За її словами, згодом стало зрозуміло, що це не було випадковістю: чоловік, ймовірно, чекав за поворотом, спостерігав за нею та запам’ятав, у яку кишеню вона поклала телефон. Після цього він спеціально виїхав назустріч, врізався, щоб відволікти, і спробував його вкрасти.

Коли ж зрозумів, що телефон забрати не вдасться, просто поїхав.

"Я просто в шоці, він зрозумів, що я тримаю телефон і просто поїхав геть". — поділилась українка.

