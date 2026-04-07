Вас могут обокрасть за секунды: украинка рассказала о хитрой схеме в Испании (видео)

Украинка Полина Фаустова столкнулась с вероятной попыткой кражи прямо во время прогулки в центре Валенсии. По ее словам, ситуация выглядела как случайное столкновение, но оказалась продуманной схемой.

Полина с ником @mrs.faustova в Instagram рассказала, что в Испании в нее врезался парень на велосипеде — в маске и очках.

Украинку хотели обокрасть в Валенсии

Парень слегка задел девушку на велосипеде, потом начал извиняться и спрашивать, все ли хорошо. В этот момент Полина почувствовала, как он пытается вытащить телефон из кармана, но она держала его рукой.

По ее словам, впоследствии стало понятно, что это не было случайностью: мужчина, вероятно, ждал за поворотом, наблюдал за ней и запомнил, в какой карман она положила телефон. После этого он специально выехал навстречу, врезался, чтобы отвлечь, и попытался его украсть.

Когда же понял, что телефон забрать не удастся, просто уехал.

"Я просто в шоке, он понял, что я держу телефон и просто уехал прочь", — поделилась украинка.

