Один дзвінок міг залишити її без грошей: українка розповіла, що її врятувало

Ганна Нелуп ледь не стала жертвою телефонних шахраїв, які представилися працівниками банку та повідомили про нібито оформлений кредит. Від втрати доступу до рахунків її врятувала уважність працівниці ЦНАПу, яка вчасно запідозрила обман.

Про випадок українка розповіла у Threads. За її словами, під час оформлення нового закордонного паспорта їй зателефонували з київського номера та повідомили про "нетипову операцію" — нібито оформлення кредиту з iPhone XR у Дніпрі.

Співрозмовник переконував жінку, що банк зафіксував підозрілу активність, і запитував, чи переходила вона за підозрілими посиланнями або отримувала повідомлення від невідомих осіб. Після цього "оператор" попросив її зайти у застосунок monobank та перевірити суму кредиту.

Коли жінка увімкнула гучний зв’язок, працівниця ЦНАПу втрутилася та припустила, що телефонують шахраї. Після цього заявниця одразу завершила розмову та звернулася до служби підтримки monobank через Telegram.

У банку підтвердили, що номер не належить monobank, а співробітники установи ніколи не телефонують клієнтам із подібними повідомленнями. Також там запевнили, що всі рахунки та транзакції користувачки залишаються в безпеці.

Реакції людей

"В мене не було такої працівниці поруч. За 15 хвилин розмови з шахраями в мене зняли в євро за кордоном в еквіваленті десь 10 тис. Звісно написала заяву і в банк, і в поліцію. Але… Я попрощалась з грошима. Через два місяці мені на рахунок приходять три платежі в сумі 11500. Виявилось гроші зняті були і зависли на онлайн рахунку, повисіли, шахраї зняти не змогли, і банк повернув суму, а євро підросло трошки. Мені просто повезло";

"Ви не повірите. 16:51 читаю Ваш пост. 16:52 мені дзвонить номер і каже точно так, як у вас написано в пості: був помічений вхід з айфону ХR в додаток Монобанк";

"Хочу застерегти всіх, що є така схема з податковою. "Ми вам допоможемо знайти шахраїв, але нікому, нікому не можна розповідати, бо все ваше оточення — потенційні підозрювані. За розголос — величезний штраф". І тут я зрозуміла, як люди продають квартири, а їх дорослі діти не в курсі";

"Хтось всерйоз сприймає номера, які починаються з (044)? Це в 99,999% спам".

