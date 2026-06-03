"Вам доставка квітів": українка розказала про нову шахрайську схему

В Україні набирає обертів нова шахрайська схема, за якою зловмисники намагаються дізнатися особисті дані громадян під приводом раптової доставки квітів. Наполегливі дзвінки від псевдокур’єрів можуть призвести до зламу онлайн-банкінгу або випитування домашньої адреси жертви.

Історією про підозрілий дзвінок поділилася користувачка Threads під ніком @tanyuka.78. У понеділок о 9 ранку їй зателефонував чоловік, який представився кур'єром відомого флористичного магазину. Він заявив, що на її ім'я оформлено доставку, проте відмовився назвати замовника і наполегливо випитував точну адресу для вручення букета.

Оскільки чоловік дівчини був удома, а інших приводів для ранкових сюрпризів не було, вона вирішила перевірити інформацію. Офіційні представники магазину в Instagram оперативно відповіли, що жодних доставок на її номер цього дня не реєстрували. Коли дівчина передзвонила "кур’єру" й викрила брехню, той миттєво згорнув розмову, назвавши це "помилкою". Номер телефону виявився "пустим" — він не прив'язаний до жодного з популярних месенджерів (Viber, Telegram, WhatsApp).

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Реакції людей

Як свідчать коментарі інших користувачів під дописом, ця схема має кілька варіацій, і її фінал може бути значно серйознішим, ніж просто спроба дізнатися, де проживає людина.

Користувачка @snebgfgdu зазначає, що шахраї справді можуть привезти дешеві квіти. Проте під час вручення "кур'єр" просить назвати цифровий код, який щойно прийшов на телефон отримувача — нібито для "підтвердження доставки". Насправді це код доступу до державного додатка, соцмереж або мобільного банкінгу.

Інша користувачка, @julivphoto, розповіла про схожий випадок, коли їй намагалися "вручити" 101 троянду. Шахраї знали її район, але вимагали сплатити "символічні" 150 гривень за послуги кур'єра на місці. Коли дівчина відмовилася, псевдокур'єр почав тиснути на жалість і маніпулювати, запитуючи: "Мені що, їх на смітнику у вас залишити?". Подальший алгоритм той самий — випитування СМС-кодів для нібито фіксації відмови чи отримання, що загрожує зламом банківських рахунків.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ганна Нелуп ледь не стала жертвою телефонних шахраїв, які представилися працівниками банку та повідомили про нібито оформлений кредит.

Українська блогерка Поліна Фаустова ледь не стала жертвою витонченої шахрайської схеми в Іспанії. Зловмисники використали її реальні персональні дані та підроблений сайт служби доставки, щоб виманити банківську інформацію.

Крім того, іноземний блогер показав, як обкрадають людей в Європі.