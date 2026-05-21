Мошенники массово используют ИИ: украинцам поступают фейковые звонки "из банка"

В Украине мошенники начали активнее использовать искусственный интеллект для фейковых звонков, сообщений и поддельных сайтов. Из-за этого онлайн-мошенничество стало более персонализированным, а обман — более сложным для распознавания.

Об этом сообщила заместитель председателя правления Глобус Банк Анна Довгальская в комментарии OBOZ.UA.

По ее словам, ИИ помог мошенникам масштабировать уже известные схемы — фишинг, фейковые звонки "из банка", псевдосборы и другие методы социальной инженерии.

"Искусственный интеллект только углубляет угрозу. Он делает сообщения более убедительными, звонки — правдоподобными, а атаки значительно быстрее", — пояснила Довгальская.

Для персонализации атак злоумышленники используют открытые данные из соцсетей, мессенджеров и профессиональных профилей. В сообщениях могут упоминать место работы человека, имя руководителя, недавние поездки или сервисы, которыми он пользовался.

По данным Национального банка Украины, в 2025 году количество мошеннических операций с платежными картами сократилось на 5% — до 256 тысяч случаев. В то же время общая сумма убытков выросла почти на четверть и достигла 1,4 млрд грн, а средняя сумма одной незаконной операции увеличилась на 30% — до 5536 грн.

В НБУ также отмечают, что 83% мошеннических операций происходили через интернет, а 90% убытков были связаны с социальной инженерией. Самой распространенной схемой остаются звонки и сообщения якобы от банков, мобильных операторов или госучреждений. Людей пугают "подозрительными операциями", блокировкой счета или необходимостью "срочно защитить средства".

Отдельной проблемой стал ИИ-фишинг. Мошенники создают поддельные сайты банков, маркетплейсов и служб доставки, которые почти невозможно отличить от настоящих. По словам Анны Довгальской, более 80% современных фишинговых писем уже имеют признаки использования искусственного интеллекта.

Также мошенники начали использовать deepfake-технологии для подделки голосов и видео реальных людей.

"В самых простых случаях человеку звонят от имени родственника или друга и просят срочно перевести деньги. В более сложных схемах могут имитировать голос руководителя компании и требовать немедленного платежа", — отметила Довгальская.

Украинцам советуют никому не сообщать CVV-коды, PIN-коды и пароли из SMS, не переходить по подозрительным ссылкам и проверять просьбы о деньгах через другие каналы связи. Банкир подчеркнула, что главные инструменты мошенников — это спешка и психологическое давление.

Напомним, ранее сообщалось о распространении мошеннической схемы SIM-swap, при которой злоумышленники перевыпускают SIM-карту без ведома владельца. Получив контроль над финансовым номером, мошенники могут войти в онлайн-банкинг, оформить кредиты или получить доступ к счетам жертвы.

В Киберполиции объясняли, что для этого аферисты используют социальную инженерию, взлом личных кабинетов мобильных операторов или серии звонков, которые помогают пройти проверку при перевыпуске SIM-карты. Украинцам советуют привязывать номер к паспортным данным, включать двухфакторную аутентификацию и не передавать посторонним OTP- и PUK-коды.

Осенью 2025 года Фокус общался с экспертами оновых схемах мошенничества против украинцев. Специалисты предупреждали, что аферисты все чаще применяют ИИ для создания голосовых DeepFake — например, чтобы от имени родственников просить срочно перевести деньги.

Также среди популярных схем называли "квишинг", когда QR-коды ведут на поддельные страницы оплаты товаров или услуг. Еще один метод — фейковые чатботы якобы от банков, которые просят изменить PIN-код карты, после чего мошенники получают доступ к счету. Эксперты отмечали, что примерно в 80% случаев злоумышленники используют методы социальной инженерии.