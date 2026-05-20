Мошенники массово похищают деньги через перевыпуск SIM-карт: как защититься, — ЭП

Украинцы теряют деньги с банковских карт из-за мошеннической схемы сим-свап, рассказали эксперты. Сим-swap означает перевыпуск сим-карты, который инициирует не владелец, а злоумышленник. Как уберечь финансовый номер и не поддаться на манипуляции?

Злоумышленники имеют несколько схем, чтобы получить доступ к финансовому номеру, говорится в материале портала "Экономическая правда". Одна из схем — якобы звонок от мобильного оператора, который говорит о завершении действия сим-карты и о том, что дату можно обновить, предоставив определенные данные. Другая схема — когда все происходит без контакта с мошенниками: есть несколько телефонных звонков, а человек потом не может получить доступ к банковской карте. На портале рассказали, какие схемы используют злоумышленники и что делать, чтобы не поддаться обману.

Информация о мошенничестве по схеме сим-swap основывается на данных Нацбанка и Киберполиции, которые занимаются преступлениями такого типа. Указано, что была преступная группа, которая получила доступ к счетам 286 граждан и таким образом получила кредитов на 4 млн грн.

Відео дня

Мошенничество с карточками — детали

Какие основные методы воздействия мошенников:

серия звонков к жертве должна убедить мобильного оператора, что к ним обратился именно владелец номера. Для повторного выпуска сим-карты оператору нужны данные о нескольких последних звонках. Поскольку звонили именно мошенники, то они без проблем называют последние "контакты";

через социальную инженерию, когда в слитых базах данных ищут информацию о потенциальной жертве и затем убеждают передать OTP-коды, PUK-коды;

взлом личного кабинета на портале мобильного оператора, и после этого инициирование перевыпуска карты;

использование неактивных номеров граждан, которые давно не пользовались связью.

Как уберечься от мошенников, которые пытаются получить доступ к банковскому счету через схему сим-swap:

запретить удаленный перевыпуск SIM-карты. Это можно сделать через приложение мобильного оператора или сервисный центр;

привязать сим-карту к паспортным данным, или заключить контракт с мобильным оператором;

никому не отправлять OTP-коды, PUK-коды, не реагировать на звонки якобы мобильного оператора (если есть необходимость, то лично позвонить в колл-центр и выяснить все вопросы). Если есть серия непонятных звонков, то стоит позвонить родственникам или друзьям, чтобы мошенники не могли назвать цепочку контактов;

включить дополнительную защиту в личном кабинете оператора мобильной связи (например, двухфакторная аутентификация);

завести отдельный финансовый номер, который не показывать в сети.

Киберполиция — о мошенничествах в сети

Между тем на портале Киберполиции есть данные об онлайн-мошенничествах в 2025 году. Выяснилось, что правоохранители получили 4539 обращений, из которых половина — переводы с карты на карту, пятая часть — через POS-терминалы, 15% — интернет-платежи, остальные 10% — снятие наличных в банкоматах и во время расчетов. Указано, что благодаря действиям киберспециалистов удалось спасти от мошенников 145 млн грн, принадлежащих рядовым украинцам.

Мошенничество с карточками — детали от Киберполиции за 2025 год Фото: Фокус

Отметим, осенью 2025 года Фокус расспросил экспертов о новых схемах мошенников, которые обманывают украинцев. Среди прочего, злоумышленники могут использовать ИИ-технологии, чтобы генерировать голосовые DeepFake, которые присылают, например, родственникам с вымогательством денег. Другой способ — это "квишинг", когда специальные QR-коды ведут на фальшивые порталы для оплаты за товары или услуги. Еще один вариант — фальшивые чатботы якобы от "банков", которые сообщают о необходимости заменить пин-код от карты, а затем забирают все средства со счета. Эксперты, среди прочего, объяснили, что в 80% мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы обман сработал.

Напоминаем, медиа рассказали о еще одном виде мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за мобильных операторов Vodafone, Lifecell и Киевстар: эксперты объяснили, как уберечься от обмана.