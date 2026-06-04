Шахраї надсилають водіям фейкові штрафи: у поліції пояснили, як не потрапити на гачок аферистів

В Україні знову активізувалися шахраї, які використовують тему штрафів за порушення правил дорожнього руху для обману громадян. Водіям надходять фальшиві повідомлення з вимогою терміново сплатити нібито нарахований штраф, а разом із ними — посилання на сторонні ресурси, де зловмисники намагаються отримати доступ до грошей та особистих даних людей.

На своїй сторінці у Facebook перший заступник начальника Патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив, що аферисти продовжують вигадувати нові способи виманювання коштів у громадян. Однією з таких схем є розсилка повідомлень про нібито несплачені штрафи за порушення ПДР.

У Патрульній поліції та Кіберполіції закликають українців не довіряти подібним повідомленням і перевіряти інформацію лише через офіційні державні сервіси. Зокрема, правоохоронці радять вводити персональні чи банківські дані необхідно виключно на перевірених ресурсах, а переходити за сумнівними посиланнями категорично не варто.

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Крім того, Білошицький зауважив, що Департамент патрульної поліції не надсилає громадянам повідомлення про штрафи на мобільні телефони. Якщо порушення правил дорожнього руху було зафіксоване в автоматичному режимі, а штраф не сплачено протягом десяти днів, власник транспортного засобу отримує офіційне повідомлення поштою.

Шахраї почали масово розсилати українським водіям фейкові повідомлення про штрафи за порушення ПДР. Фото: Facebook

"Якщо протягом 10 діб штраф за порушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, не сплачено, власнику транспортного засобу надсилається офіційний лист поштою", — пояснив він.

У разі сумнівів щодо достовірності інформації водіям рекомендують звернутися до підрозділів адміністративної практики патрульної поліції у своєму регіоні. Крім того, перевірити наявність штрафів можна через:

вебпортал МВС,

портал "Дія",

Кабінет водія,

а також у застосунках "Дія" та "Штрафи ПДР".

Правоохоронці звертають увагу, що однією з ознак офіційних державних ресурсів є доменна зона gov.ua. Саме тому перед введенням будь-яких даних варто переконатися, що сайт належить державній установі.

Якщо громадяни стали жертвами шахраїв або помітили ознаки шахрайських дій, їм радять негайно повідомити про це кіберполіцію.

"У разі, якщо ви стали жертвою шахраїв або підозрюєте шахрайські дії, негайно звертайтеся до кіберполіції. Бережіть свої персональні дані та будьте пильними", — написав Олексій Білошицький.

Нагадаємо, що в Україні поширюється нова шахрайська схема, під час якої аферисти телефонують громадянам під виглядом кур'єрів із доставкою квітів та намагаються дізнатися особисті дані або домашню адресу. У деяких випадках зловмисники також виманюють SMS-коди під приводом підтвердження доставки, що може призвести до втрати доступу до банківських рахунків, державних сервісів чи особистих акаунтів.

Також Фокус писав і про інші схеми шахрайства. Зокрема, аферисти почали активно використовувати штучний інтелект для створення фейкових дзвінків, повідомлень і сайтів, що ускладнює розпізнавання обману та збільшує ризик втрати коштів і персональних даних.