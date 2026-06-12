Штрафні бали для водіїв: влада готує неприємний сюрприз для порушників ПДР

В Україні готують систему штрафних балів для водіїв за порушення правил дорожнього руху. Якщо протягом 365 днів водій набере 15 балів, його посвідчення буде призупинене.

Про це пише видання Судово-юридична газета.

Йдеться про законопроєкт №14133, який передбачає запровадження нової моделі відповідальності для системних порушників ПДР.

За словами представника комітету, документ розроблений з урахуванням підходів, які вже застосовуються в європейських країнах, зокрема в Німеччині та Великій Британії. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення ліміту в 15 балів протягом року посвідчення водія призупинятиметься.

Для повернення права на керування транспортом водіям доведеться повторно пройти навчання в автошколі та скласти теоретичний і практичний іспити.

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У парламенті вважають, що для частини водіїв грошові штрафи не є достатнім стримувальним фактором. Натомість ризик втратити посвідчення може вплинути на їхню поведінку на дорозі.

У Верховній Раді також посилаються на соціологічні дані, згідно з якими понад 70% громадян не порушують правила дорожнього руху або допускають лише незначні порушення. Тому, у разі ухвалення закону, нововведення не торкнеться більшості водіїв.

У Комітеті з питань транспорту та інфраструктури зазначили, що парламент загалом готовий підтримати такі зміни через велику кількість дорожніх аварій та щоденні трагедії на дорогах.

Нагадаємо, в Україні у 2026 році за третє керування автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння передбачено штраф 51 тисяча гривень, конфіскацію транспортного засобу та позбавлення права керування на строк до десяти років.

Нещодавно шахраї почали масово надсилати водіям фальшиві повідомлення про нібито несплачені штрафи за порушення ПДР. У таких повідомленнях містяться посилання на підроблені сайти, де зловмисники намагаються отримати доступ до банківських даних та викрасти кошти користувачів.