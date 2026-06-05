В українців можуть конфіскувати машину: названо порушення, яке обійдеться дуже дорого

В Україні у 2026 році за третє керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння передбачено штраф 51 тисяча гривень, конфіскацію автомобіля та позбавлення права керування на строк до десяти років.

Про це повідомило видання SUD.UA.

Там нагадали, що в Україні продовжують діяти посилені санкції за порушення правил дорожнього руху, а найсуворіше покарання передбачене саме за систематичне водіння у стані сп’яніння.

За перше таке порушення водію загрожує штраф 17 тисяч гривень і позбавлення права керування транспортними засобами на один рік. Якщо порушення повториться протягом року, штраф зросте до 34 тисяч гривень, а термін позбавлення водійських прав — до трьох років.

За третій випадок керування транспортом у стані сп’яніння штраф становить 51 тисячу гривень. Також передбачені конфіскація автомобіля та позбавлення права керування на строк до десяти років.

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Серед інших актуальних штрафів: за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 гривень, більш ніж на 50 км/год — 1700 гривень. За користування телефоном під час руху або непристебнутий ремінь безпеки доведеться сплатити 510 гривень.

Відсутність поліса ОСЦПВ карається штрафом у 850 гривень. Також 510 гривень становить штраф за перевезення дитини без спеціального дитячого крісла, а за повторне порушення протягом року — 850 гривень.

Керування автомобілем без посвідчення водія при собі тягне за собою штраф у 425 гривень. За водіння після позбавлення права керування передбачено штраф 20 400 гривень, а за повторне порушення — 40 800 гривень.

Нагадаємо, що масова розсилка фейкових штрафів за порушення ПДР стала новою схемою шахраїв. Водіям надсилають повідомлення про нібито несплачені штрафи та додають посилання на сторонні сайти, через які намагаються викрасти гроші та особисті дані.

Також перед реєстрацією в Україні всі автомобілі, ввезені з-за кордону, проходять обов’язкову перевірку в установах Експертної служби МВС. Якщо під час огляду виявлять невідповідності або ознаки підробки документів, у реєстрації можуть відмовити.