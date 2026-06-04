Авто з-за кордону можуть забракувати в Україні: через що відмовляють у реєстрації

В Україні всі автомобілі, ввезені з-за кордону, мають пройти обов’язкову перевірку перед реєстрацією. Провести її можна в установах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ, які працюють при територіальних сервісних центрах МВС.

Про це йдеться в матеріалі видання "Телеграф".

Перевірку здійснюють фахівці сервісних центрів МВС, а обійти цю процедуру неможливо.

Під час огляду експерти перевіряють справжність VIN-коду, відповідність номерів кузова, шасі та двигуна, а також наявність ознак можливого втручання в ідентифікаційні дані автомобіля.

VIN-код — це унікальний 17-значний номер, який містить інформацію про країну виробництва, виробника, характеристики транспортного засобу, рік випуску та серійний номер.

Для проходження перевірки власник має надати паспорт громадянина України або ID-картку з витягом про місце реєстрації, довідку про присвоєння ІПН, документ про законність придбання та ввезення автомобіля, а також документи на транспортний засіб, видані в країні реєстрації.

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Під час експертизи перевіряють усі ідентифікаційні дані авто, документи про його походження, звіряють інформацію з державними реєстрами та з’ясовують, чи не перебуває транспортний засіб у розшуку.

За результатами перевірки можливі два варіанти. Якщо порушень не виявлено, автомобіль реєструють в Україні. Якщо ж є підозри щодо підробки документів або невідповідності даних, у реєстрації відмовляють, а матеріали передають до поліції для подальшого розслідування.

У відомстві наголосили, що пройти таку перевірку можна в установах Експертної служби МВС, розташованих при територіальних сервісних центрах.

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