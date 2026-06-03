Кросовери домінують: найпопулярніші авто в Україні у 2026 році (фото)

Українці активно купують кросовери та позашляховики. Їх частка на ринку вже перевищує 80%.

За травень 2026 року в Україні продали 5,5 тис. нових легкових авто і переважна більшість із них були кросоверами. Статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Hyundai Tucson Фото: Hyundai

Частка кросоверів на українському авторинку вже перевищує 80%. У топ 10 моделей-лідерів — одразу 9 авто підвищеної прохідності, а єдиний вийняток — BMW 3 Series.

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Найпопулярніше нове авто в Україні незмінне — це кросовер Renault Duster. До трійки лідерів також потрапили Hyundai Tucson та Mazda CX-5. Різко знизилися продажі Toyota RAV4 — це може бути обумовлено тим, що невдовзі на нашому ринку відбудеться зміна поколінь моделі.

Mazda CX-5 Фото: Mazda

Найпопулярніші автомобілі в Україні за травень 2026 року:

Renault Duster — 426 проданих авто. Hyundai Tucson — 214 од. Mazda CX5 — 186 од. Skoda Kodiaq — 182 од. Toyota RAV-4 — 170 од. Volkswagen Touareg — 153 од. Toyota Land Cruiser Prado — 130 од. Toyota Yaris Cross — 127 од. BMW 3 Series — 126 од. Nissan X-Trail — 125 од.

Між іншим, невдовзі в Україні надійде у продаж флагманський електрокросовер MG із запасом ходу понад 500 км.

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