Кросовери домінують: найпопулярніші авто в Україні у 2026 році (фото)
Українці активно купують кросовери та позашляховики. Їх частка на ринку вже перевищує 80%.
За травень 2026 року в Україні продали 5,5 тис. нових легкових авто і переважна більшість із них були кросоверами. Статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Частка кросоверів на українському авторинку вже перевищує 80%. У топ 10 моделей-лідерів — одразу 9 авто підвищеної прохідності, а єдиний вийняток — BMW 3 Series.Важливо
Найпопулярніше нове авто в Україні незмінне — це кросовер Renault Duster. До трійки лідерів також потрапили Hyundai Tucson та Mazda CX-5. Різко знизилися продажі Toyota RAV4 — це може бути обумовлено тим, що невдовзі на нашому ринку відбудеться зміна поколінь моделі.
Найпопулярніші автомобілі в Україні за травень 2026 року:
- Renault Duster — 426 проданих авто.
- Hyundai Tucson — 214 од.
- Mazda CX5 — 186 од.
- Skoda Kodiaq — 182 од.
- Toyota RAV-4 — 170 од.
- Volkswagen Touareg — 153 од.
- Toyota Land Cruiser Prado — 130 од.
- Toyota Yaris Cross — 127 од.
- BMW 3 Series — 126 од.
- Nissan X-Trail — 125 од.
Між іншим, невдовзі в Україні надійде у продаж флагманський електрокросовер MG із запасом ходу понад 500 км.
Також Фокус повідомляв, що в Києві помітили перший кросовер Ferrari.