Кроссоверы доминируют: самые популярные авто в Украине в 2026 году (фото)
Украинцы активно покупают кроссоверы и внедорожники. Их доля на рынке уже превышает 80%.
За май 2026 года в Украине продали 5,5 тыс. новых легковых авто и подавляющее большинство из них были кроссоверами. Статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".
Доля кроссоверов на украинском авторынке уже превышает 80%. В топ 10 моделей-лидеров — сразу 9 авто повышенной проходимости, а единственное исключение — BMW 3 Series.Важно
Самое популярное новое авто в Украине неизменно — это кроссовер Renault Duster. В тройку лидеров также попали Hyundai Tucson и Mazda CX-5. Резко снизились продажи Toyota RAV4 — это может быть обусловлено тем, что вскоре на нашем рынке произойдет смена поколений модели.
Самые популярные автомобили в Украине за май 2026 года:
- Renault Duster — 426 проданных авто.
- Hyundai Tucson — 214 ед.
- Mazda CX5 — 186 ед.
- Skoda Kodiaq — 182 ед.
- Toyota RAV-4 — 170 ед.
- Volkswagen Touareg — 153 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado — 130 ед.
- Toyota Yaris Cross — 127 ед.
- BMW 3 Series — 126 ед.
- Nissan X-Trail — 125 ед.
Между прочим, вскоре в Украине поступит в продажу флагманский электрокроссовер MG с запасом хода более 500 км.
Также Фокус сообщал, что в Киеве заметили первый кроссовер Ferrari.