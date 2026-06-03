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Кроссоверы доминируют: самые популярные авто в Украине в 2026 году (фото)

Рено Дастер
Renault Duster остается самым популярным новым авто в Украине | Фото: Renault

Украинцы активно покупают кроссоверы и внедорожники. Их доля на рынке уже превышает 80%.

За май 2026 года в Украине продали 5,5 тыс. новых легковых авто и подавляющее большинство из них были кроссоверами. Статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Фото: Hyundai

Доля кроссоверов на украинском авторынке уже превышает 80%. В топ 10 моделей-лидеров — сразу 9 авто повышенной проходимости, а единственное исключение — BMW 3 Series.

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Самое популярное новое авто в Украине неизменно — это кроссовер Renault Duster. В тройку лидеров также попали Hyundai Tucson и Mazda CX-5. Резко снизились продажи Toyota RAV4 — это может быть обусловлено тем, что вскоре на нашем рынке произойдет смена поколений модели.

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Mazda CX-5
Mazda CX-5
Фото: Mazda

Самые популярные автомобили в Украине за май 2026 года:

  1. Renault Duster — 426 проданных авто.
  2. Hyundai Tucson — 214 ед.
  3. Mazda CX5 — 186 ед.
  4. Skoda Kodiaq — 182 ед.
  5. Toyota RAV-4 — 170 ед.
  6. Volkswagen Touareg — 153 ед.
  7. Toyota Land Cruiser Prado — 130 ед.
  8. Toyota Yaris Cross — 127 ед.
  9. BMW 3 Series — 126 ед.
  10. Nissan X-Trail — 125 ед.

Между прочим, вскоре в Украине поступит в продажу флагманский электрокроссовер MG с запасом хода более 500 км.

Также Фокус сообщал, что в Киеве заметили первый кроссовер Ferrari.