Спрос на новые кроссоверы в Украине бьет рекорды: самые популярные модели (фото)

Украинцы все активнее покупают новые кроссоверы. Наибольшим спросом пользуются модели Renault и Toyota.

За четыре месяца 2026 года в Украине приобрели 21,5 тыс. новых легковых авто и 17,4 тыс. из них — кроссоверы и внедорожники. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Спрос на Toyota RAV4 остается высоким Фото: Toyota

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи кроссоверов в Украине выросли на 9%, а их доля на рынке выросла с 79% до 81%. Обычно покупают бензиновые (37,5% от общего количества) и гибридные (33,2%) кроссоверы. Доля дизельных моделей составляет 20,1%, электрических — 9%, а авто с ГБО — 0,2%.

Самые популярные кроссоверы в Украине неизменны — это Renault Duster и Toyota RAV4. В топ 10 лидеров попали модели разных классов и ценовых категорий, однако электрокроссоверов среди них нет.

Hyundai Tucson вошел в тройку лидеров Фото: Тарас Брязгунов

Самые популярные новые кроссоверы в Украине за 2026 год:

Renault Duster — 1729 проданных авто. Toyota RAV-4 — 1516 ед. Hyundai Tucson — 847 ед. Toyota Land Cruiser Prado — 665 ед. Skoda Kodiaq — 573 ед. Mazda CX5 — 558 ед. Volkswagen Touareg — 522 ед. Skoda Karoq — 410 ед. Nissan Qashqai — 408 ед. Suzuki SX4 — 378 ед.

Между прочим, в Украине постепенно растет и спрос на кроссоверы с пробегом.

