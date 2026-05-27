Спрос на новые кроссоверы в Украине бьет рекорды: самые популярные модели (фото)
Украинцы все активнее покупают новые кроссоверы. Наибольшим спросом пользуются модели Renault и Toyota.
За четыре месяца 2026 года в Украине приобрели 21,5 тыс. новых легковых авто и 17,4 тыс. из них — кроссоверы и внедорожники. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи кроссоверов в Украине выросли на 9%, а их доля на рынке выросла с 79% до 81%. Обычно покупают бензиновые (37,5% от общего количества) и гибридные (33,2%) кроссоверы. Доля дизельных моделей составляет 20,1%, электрических — 9%, а авто с ГБО — 0,2%.
Самые популярные кроссоверы в Украине неизменны — это Renault Duster и Toyota RAV4. В топ 10 лидеров попали модели разных классов и ценовых категорий, однако электрокроссоверов среди них нет.
Самые популярные новые кроссоверы в Украине за 2026 год:
- Renault Duster — 1729 проданных авто.
- Toyota RAV-4 — 1516 ед.
- Hyundai Tucson — 847 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado — 665 ед.
- Skoda Kodiaq — 573 ед.
- Mazda CX5 — 558 ед.
- Volkswagen Touareg — 522 ед.
- Skoda Karoq — 410 ед.
- Nissan Qashqai — 408 ед.
- Suzuki SX4 — 378 ед.
Между прочим, в Украине постепенно растет и спрос на кроссоверы с пробегом.
