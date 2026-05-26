Самый популярный класс: топ 10 кроссоверов с пробегом в Украине за 2026 год (фото)

Доля кроссоверов на подержанном рынке в Украине превысила 50% | Фото: Auto Bild

Кроссоверы стали самым популярным классом авто на подержанном рынке в Украине. Наибольшим спросом пользуются модели концерна Volkswagen.

За четыре месяца в Украине впервые поставили на учет 69,7 тыс. легковых авто с пробегом и почти 37 тыс. (53%) из них были кроссоверами или внедорожниками. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Volkswagen Tiguan — самый популярный подержанный кроссовер в Украине
Доля подержанных кроссоверов на рынке растет, ведь за аналогичный период прошлого года она составила 47%. Средний возраст впервые зарегистрированных авто повышенной проходимости с пробегом составляет 8 лет.

Самые популярные кроссоверы с пробегом на украинском рынке — модели концерна Volkswagen: лидерами в 2026 году являются VW Tiguan и Audi Q5. В топ 10 преобладают немецкие авто и нет ни одного электрокроссовера.

Самые популярные подержанные кроссоверы в Украине за 2026 год:

  1. Volkswagen Tiguan — 2825 зарегистрированных авто.
  2. Audi Q5 — 2574 ед;
  3. Nissan Rogue — 2379 ед;
  4. Ford Escape — 1513 ед;
  5. Nissan Qashqai — 1412 ед;
  6. Mazda CX5 — 1347 ед;
  7. BMW X3 — 1112 ед;
  8. Audi Q7 — 1044 ед;
  9. BMW X5 — 1029 ед;
  10. Hyundai Tucson — 888 ед.

Между прочим, в Украине в 2026 году растет спрос на подержанные авто из США и среди них преобладают кроссоверы.

