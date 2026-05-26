Найпопулярніший клас: топ 10 кросоверів із пробігом в Україні за 2026 рік (фото)
Кросовери стали найпопулярнішим класом авто на вживаному ринку в Україні. Найбільший попит мають моделі концерну Volkswagen.
За чотири місяці в Україні вперше поставили на облік 69,7 тис. легкових авто з пробігом і майже 37 тис. (53%) із них були кросоверами чи позашляховиками. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
Частка вживаних кросоверів на ринку зростає, адже за аналогічний період минулого року вона склала 47%. Середній вік уперше зареєстрованих авто підвищеної прохідності з пробігом становить 8 років.Важливо
Найпопулярніші кросовери з пробігом на українському ринку — моделі концерну Volkswagen: лідерами у 2026 році є VW Tiguan та Audi Q5. У топ 10 переважають німецькі авто і немає жодного електрокросовера.
Найпопулярніші вживані кросовери в Україні за 2026 рік:
- Volkswagen Tiguan — 2825 зареєстрованих авто.
- Audi Q5 — 2574 од.;
- Nissan Rogue — 2379 од.;
- Ford Escape — 1513 од.;
- Nissan Qashqai — 1412 од.;
- Mazda CX5 — 1347 од.;
- BMW X3 — 1112 од.;
- Audi Q7 — 1044 од.;
- BMW X5 — 1029 од.;
- Hyundai Tucson — 888 од.
Між іншим, в Україні у 2026 році зростає попит на вживані авто зі США і серед них переважають кросовери.
Також Фокус розповідав про рідкісний заряджений кросовер BMW із дизелем у Києві.