В Україні зростає попит на вживані авто зі США: найпопулярніші "битки" (фото)

Українці стали імпортувати більше авто зі США. Попит зростає як на бензинові моделі, так і на електрокари.

За квітень українці поставили на облік 3,9 тис. вживаних авто зі США і це найкращий результат у 2026 році. Це на 5% більше, ніж у березні та на 0,3% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Ford Escape — найпопулярніше авто зі США в Україні

Середній вік американських авто з пробігом — 6,5 року. Переважна їх більшість — так звані "битки", тобто машини, пошкоджені в ДТП.

Найбільше імпортували бензинових авто зі США (55%), проте й на електромобілі попит знову зростає — їх частка збільшилася до 24%. 13% завезених машин — гібриди, 5% — дизельні моделі, а 3% — авто з ГБО.

Електрокарів Tesla стали завозити більше

Найпопулярніше авто зі США в Україні незмінний — це кросовер Ford Escape. Серед лідерів знову є електромобілі Tesla.

Топ 5 найпопулярніших авто зі США в Україні за квітень 2026 року:

Ford Escape — 423 зареєстрованих авто. Tesla Model Y — 279 од. Tesla Model 3 — 263 од. Nissan Rogue — 257 од. BMW X5 — 256 од.

