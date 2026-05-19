В Украине растет спрос на подержанные авто из США: самые популярные "битки" (фото)

Украинцы стали импортировать больше авто из США. Спрос растет как на бензиновые модели, так и на электрокары.

За апрель украинцы поставили на учет 3,9 тыс. подержанных авто из США и это лучший результат в 2026 году. Это на 5% больше, чем в марте и на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Ford Escape — самое популярное авто из США в Украине Фото: Ford

Средний возраст американских авто с пробегом — 6,5 года. Подавляющее их большинство — так называемые "битки", то есть машины, поврежденные в ДТП.

Больше всего импортировали бензиновых авто из США (55%), однако и на электромобили спрос снова растет — их доля увеличилась до 24%. 13% завезенных машин — гибриды, 5% — дизельные модели, а 3% — авто с ГБО.

Відео дня

Электрокаров Tesla стали завозить больше Фото: Tesla Motors

Самое популярное авто из США в Украине неизменен — это кроссовер Ford Escape. Среди лидеров снова есть электромобили Tesla.

Важно

Больше электрификации, меньше дизеля: как война в Иране влияет на украинский авторынок

Топ 5 самых популярных авто из США в Украине за апрель 2026 года:

Ford Escape — 423 зарегистрированных авто. Tesla Model Y — 279 ед. Tesla Model 3 — 263 ед. Nissan Rogue — 257 ед. BMW X5 — 256 ед.

Ранее Фокус рассказывал, что на украинский рынок выйдет флагманский электрокроссовер MG.

Также мы писали, что в Украине растет спрос на новые автомобили.