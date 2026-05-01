Авторынок Украины восстанавливает утраченные позиции: какие автомобили покупают (фото)

В Украине растет спрос на новые автомобили. Самыми популярными являются модели с двигателями внутреннего сгорания, однако и электрокары снова покупают.

За апрель 2026 года в Украине продали примерно 6,2 тыс. новых легковых автомобилей. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с мартом продажи выросли на 5%, а по сравнению с апрелем 2025 года — на 3%. Авторынок Украины постепенно восстанавливает позиции, утраченные во время падения в начале года.

Renault Duster вернул лидерство на рынке

Лидеры остаются неизменными — это Toyota и Volkswagen. Наибольший рост продемонстрировала Mazda — на 230%. Кроме того, из-за подорожания топлива восстанавливается спрос на электрокары — BYD вошел в топ 5 самых популярных брендов.

Самые популярные автомобили в Украине за апрель 2026 года:

Toyota — 760 проданных авто (+7% к апрелю 2025 г.); Renault — 653 ед. (+19%); Skoda — 450 ед. (-18%); BYD — 448 ед. (+53%); BMW — 442 ед. (+45%); Volkswagen — 412 ед. (-23%); Hyundai — 337 ед. (+17%); Mazda — 244 ед. (+230%); Nissan — 216 ед. (-3%); Suzuki — 188 ед. (-30%).

Среди моделей лидерство вернул себе кроссовер Renault Duster. Всего же за четыре месяца 2026 года в Украине продали 21,5 тыс. новых легковых авто, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кстати, на украинский рынок выходит новый Jeep Compass 2026 с расходом 5,6 л на 100 км.

