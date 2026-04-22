Не электромобили: какие авто из США чаще всего покупают украинцы в 2026 году (фото)

авто из США
Украинцы стали чаще привозить из США бензиновые авто из США

Украинцы активно завозят подержанные авто из США и преимущественно выбирают кроссоверы, а вот спрос на электромобили из-за океана существенно снизился.

За первый квартал 2026 года первую регистрацию в Украине прошли 9467 подержанных авто из США, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Средний возраст завезенных в Украину авто из США — 7 лет. Преимущественно это "битки", то есть машины после ДТП.

Если в прошлом году чаще всего из Америки импортировали подержанные электромобили, то теперь 59% завезенных авто имеют бензиновые двигатели. Доля электрокаров снизилась до 19%. Гидриды составляют 12% от общего количества, дизельные модели — 6%, а авто с ГБО — 4%.

Ford Escape
Ford Escape — самое популярное авто из США в Украине
Самые популярные авто из США в Украине — кроссоверы. Они доминируют в десятке моделей-лидеров, а первое место занял Ford Escape.

Топ 10 самых популярных авто из США в Украине за 2026 год:

  1. Ford Escape — 1090 зарегистрированных авто.
  2. BMW X3 — 756 ед.
  3. Nissan Rogue — 690 ед.
  4. BMW X5 — 635 ед.
  5. Tesla Model 3 — 540 ед.
  6. Jeep Cherokee — 521 ед.
  7. Volkswagen Passat — 502 ед.
  8. Tesla Model Y — 497 ед.
  9. Jeep Grand Cherokee — 244 ед.
  10. Chevrolet Bolt — 208 ед.

Между прочим, в Украину возвращается спрос на авто из Китая и как раз среди них преобладают электромобили.

Также Фокус писал, что в Украине активнее покупают новые и подержанные мотоциклы.